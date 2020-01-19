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  4. GEF 2019’un Katkıları Devam Ediyor

GEF 2019’un Katkıları Devam Ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Kasım ayında Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2019) şehre ve sektöre değer katmaya devam ediyor.GEF 2019’a kapsamında verilen PV-SOL eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan mühendislik öğrencileri için GTO’da tören düzenlendi.GEF 2019’un her yönüyle şehre önemli katkılar sağladığını belirten GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, “GEF 2019 ile geleceğimiz için hayati öneme sahip “Enerji” konusuna dikkat çekerek, masrafsız, sonsuz ve yenilenebilir enerji kaynağı “Güneş” konusunda çok önemli bir farkındalık gösterdik.

Geçtiğimiz Kasım ayında Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2019) şehre ve sektöre değer katmaya devam ediyor.
GEF 2019’a kapsamında verilen PV-SOL eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan mühendislik öğrencileri için GTO’da tören düzenlendi.
GEF 2019’un her yönüyle şehre önemli katkılar sağladığını belirten GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, “GEF 2019 ile geleceğimiz için hayati öneme sahip “Enerji” konusuna dikkat çekerek, masrafsız, sonsuz ve yenilenebilir enerji kaynağı “Güneş” konusunda çok önemli bir farkındalık gösterdik. Forumda, bilmediğimiz birçok şey hakkında birbirinden değerli akademisyenler eşliğinde bizleri ve şehrimizi aydınlattıkları için bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan Odamız, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası, GEF 2019 Düzenleme Kurulu Üyelerimiz, üyesi olduğum 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler, Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitemiz, Ana Sponsorumuz Elegant Enerji, sponsorlarımız DGC Mühendislik, General Solar, MB Holding, PEM Enerji ve SolarTürk Enerji’ye sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.
Gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız
“Kendimizi, kendimizden de önemlisi gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız” diyen Özgözükara, ülkemiz geleceğinin parlak olduğunu, bu parlak geleceğin yıldızının da Gaziantep olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu yıldızın ışıkları da elbette gençlerimiz Eğitim almaları, kendilerini her alanda geliştirmeleri, yeni nesil teknolojileri mesleklerine entegre ederek sürekli güncel kalmaları, inovatif düşünüp fark gösterecek işlere imza atmaları şart. Hiçbir fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. Bu bağlamda Güneydoğu Enerji Forumu da gençlerimize güzel bir fırsat sundu. Kendi alanları için oldukça önemli PV-SOL eğitimi alma imkânı yaratıldı. Bu imkânı sağlayan Düzenleme Kurulumuza teşekkür ediyor, PV-SOL sertifikası almaya hak kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum. Biz GTO olarak gençlerimize her anlamda destek olmaya, yollarını açmaya hazırız. Yeter ki istesinler.”
Forum ile gençlere kalıcı katkı sağladık
Sertifika töreninde konuşan Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İslim Arıkan da, PV-SOL eğitimini uzmanlar eşliğinde 50 mühendislik öğrencisine verdiklerini, PV-SOL programının mesleki anlamda çok önemli bir analiz programı olduğunu belirtti.
Arıkan, “Gaziantep Ticaret Odasıyla birlikte ‘Enerjimiz Güneş Olsun’ dedik. Şehrimiz ve bölgemiz için oldukça verimli geçen bu organizasyonu 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu organizasyonu düzenlerken de gençlerimize kalıcı katkılar sağlamayı hedefliyoruz. PV-SOL eğitimi de bu anlamda önemli. Umut ediyorum ki bugün bu eğitim sertifikasını almaya hak kazanan genç arkadaşlarımız yarın bu eğitimi veren kişiler olacak” şeklinde konuştu.
Törene, GTO Meclis Başkanlık Divanı Kâtibi Abdullah Çelebi, GTO Meclis, 27 Nolu Meslek Komite ve GEF 2019 Düzenleme Kurulu Üyesi Necdet Kılıç ile Düzenleme Kurulu Üyelerinden Kasım Delibaş katıldı.

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