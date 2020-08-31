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GEKA toplantısı Aydın’da yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 132’nci Yönetim Kurulu toplantısı Aydın Valiliği’nde gerçekleştirildi.Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

GEKA toplantısı Aydın’da yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 132’nci Yönetim Kurulu toplantısı Aydın Valiliği’nde gerçekleştirildi.
Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.
Toplantıda ilk olarak, ajansın son dönem gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu, GEKA’nın önümüzdeki dönem planladığı faaliyetleri de görüştü. GEKA’nın 2021 yılı Ajans Çalışma Programı ve bütçesinin toplantının öncelikli konusu olacağını belirten Aydın Valisi, önümüzdeki yıl Ajansın sonuç odaklı programlarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütmeye devam edileceğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı süreç planlaması da toplantının önemli konuları arasında yer aldı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Bakanlık değerlendirme sonuçları da toplantıda istişare edilen konular arasında yer aldı. Devam eden ve takip edilen projelerin mevcut durumları ile süre uzatımı talepleri de toplantıda görüşüldü.
GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

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