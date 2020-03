Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılacak. Böylece önümüzdeki eğitim döneminden itibaren geleceğin itfaiyecileri Balıkesir’de yetişecek. Balıkesir ve çevre iller için büyük avantaj sağlayacak.

Yangın, afet, su baskını, her türlü kaza, çökme, patlama ve benzeri olaylarda her daim vatandaşların imdadına koşmak için 7/24 görev başında hazır bekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; nitelikli ve eğitimli personeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Güvenli bir şehir için personelin eğitimli ve kalifiye olmasına her zaman özen gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, buradan yola çıkarak şehrin marka değerlerinden Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması teklifinde bulundu. Rektörlüğün gerekli prosedürleri yerine getirmesi üzerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından BAÜN’de, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması kararlaştırıldı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün kontenjanı ilk planda 20 olarak belirlendi.