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Geleceğin olimpiyat şampiyonlarıa online eğitim

14.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Geleceğin olimpiyat şampiyonlarıa online eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan 493 öğrenciye 35 uzman antrenör tarafından uzaktan eğitim veriliyor.Manisa’da 2018 ve 2019 yılında 23 bin 997 öğrenci yetenek taramasından geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan 493 öğrenciye 35 uzman antrenör tarafından uzaktan eğitim veriliyor.
Manisa’da 2018 ve 2019 yılında 23 bin 997 öğrenci yetenek taramasından geçirildi. Bu kapsamda Manisa merkez ve 17 ilçede seçilen toplam 493 öğrenci, 35 uzman antrenör eşliğinde online olarak eğitimlerine devam ediyor. Çalışmaların olumlu ve verimli ilerlediğini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının sahaya ineceği günleri heyecanla beklediklerini söyledi.
Pandemi koşullarına göre hareket ettiklerinin altını çizen Öztürk, "Projede keşfedilen yetenekli çocuklarımızın dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemeleri ve fiziki özelliklerini koruyabilmeleri amacıyla çalışmalarımız uzaktan online olarak devam etmektedir. Yetenekli çocuklarımız, bakanlığımız tarafından hazırlanan program çerçevesinde çalışarak sahaya inecekleri günü bekliyorlar. Taramadan başarıyla geçen çocuklarımız, bilim kurulunun yönlendirmeleri neticesinde branşlara ayrılacak ve bu branşlarda eğitim gördükten sonra milli takıma ve oradan da olimpiyatlara gidebilecekler. Bu projedeki amacımız ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmakla birlikte çocuklarımıza sporu sevdirmektir" diye konuştu.

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