Geleceğin sinemacısına Floransa’dan ödül

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 16 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın bu yıl gerçekleştirdiği “16. Geleceğin Sineması”nda birincilik kazanan Makbule Tuba Demirkale'nin “Sessiz İnsanlar” filmi Floransa Film Ödülleri’nde “En İyi Öğrenci Filmi Ödülü”nü kazandı.

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin sadece senaryo ya da yapılmış filmlerini değil, senaryo aşamasından değerlendirerek filme dönmesini sağlamak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması” maddi ve ayni desteğini arttırarak hayalleri sinema olan gençlere destek olmaya devam ediyor.



