Geleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyor

İZMİR/ TEZCAN EKİZLER/AHMET SERTAN USUL - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları bünyesinde eğitim gören geleceğin subaylarına, etkin yabancı dil bilgisine sahip olmaları için İngilizce ve Fransızca gibi Batı dillerinin yanı sıra Arapça, Çince, Farsça, Rusça ve Yunanca eğitimleri de veriliyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'ndan yeterli puanı aldıktan sonra Kara Harp Okulu Sınavı'nı da başarıyla geçen öğrenciler, İzmir'deki Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığı'nda hazırlık sınıflarında yabancı dil eğitimi alıyor.

Komutanlıktaki 41 hazırlık sınıfında 850 öğrenci eğitim görürken bunların 50'sini yabancı ülkelerden gelen askeri öğrenciler oluşturuyor.

Hazırlık sınıfı öncesi İngilizce seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler, tercih ettikleri bölgesel dillerden birinde eğitim alabiliyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça eğitimlerinin verildiği Kara Harp Okulu hazırlık sınıfı müfredatına bu yıl Yunanca da eklendi. Bu kapsamda, ilk kez açılan Yunanca hazırlık sınıfına katılan 30 harbiyelinin yabancı dil eğitimi devam ediyor.

Askeri terimlerin yanı sıra dinleme, konuşma, yazma ve okuma gibi alanlarda teorik ve pratik eğitim alan harbiyeliler, sınavlardan başarılı olmaları durumunda eğitimlerini 4 yıl boyunca Ankara'daki MSÜ Kara Harp Okulu'nda sürdürüyor.

- Askeri öğrenciler İngilizceyle sınırlı kalmıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da MSÜ'nün kurulmasının ardından geleceğin subaylarının yabancı dillere hakim olmaları için bütün harp okullarında bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasının başlatıldığını belirtti.

Yabancı dil eğitimlerinin kara, hava ve deniz harp okullarını kapsadığını söyleyen Yıldız, "Bu kapsamda Kara Harp Okulu'nda sadece İngilizce değil, Batı dillerinden Fransızca, bölgesel dillerden de Rusça, Arapça, Farsça ve son bir senedir de Yunanca dillerinde hazırlık sınıfı uygulanmasına karar verildi." dedi.

Yıldız, Deniz ve Hava Harp Okullarında ise hazırlık sınıfı dilinin İngilizce olduğunu belirterek, "Deniz Harp Okulu'nun hazırlık sınıfında İngilizcesi iyi olan bahriyelilere Çince ve Rusça, Hava Harp Okulumuzda da İngilizcesi iyi olan harbiyelilere Rusça öğretimine başlandı." diye konuştu.

Harp okullarında yabancı dil eğitimlerinin, hazırlık sınıfının bitirilmesinin ardından da devam ettiğini ifade eden Yıldız, bu süreçte öğrencilerin 4 yıl boyunca haftalık 2 veya 4 saat dil eğitimi aldıklarını aktardı.

- "MSÜ bünyesinde yeni bir eğitim öğretim anlayışından bahsedebiliriz"

Yıldız, harbiyelilere Cumhuriyet döneminde de bazı Batı dilleri ile Rusça'nın öğretildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Günümüzde Türkiye'nin etki ve ilgi alanları stratejik seviyede genişlediği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon sahaları, NATO ve BM bünyesinde alınan görevler, askeri ittifaklar çerçevesindeki operasyon sahası genişlediği için Kara Kuvvetlerinin de nitelikli personel ihtiyacını dikkate alarak özellikle komşu bölgelerdeki Arapça ve Farsça'yı seçtik. Aynı zamanda artan askeri, stratejik ilişkilerimiz çerçevesinde Rusça eklendi. Komşumuz, NATO müttefiki de olan aynı zamanda da askeri anlamda etki alanımızın içinde yer alan Yunanistan'ın lisanı Yunanca'yı da ekledik.

Hava ve Deniz Harp Okullarında da Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin kullandığı teknolojiler ile deniz ve hava subaylarının ileride görev yapacağı bölgeler dikkate alınarak Rusça ve Çince de eğitim kapsamına alındı. Sonuç olarak Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin etki ve ilgi alanlarına göre genişletilen MSÜ bünyesinde yeni bir eğitim öğretim anlayışından bahsedebiliriz. "

- Öğrenciler İtalyanca veya İspanyolca kursu da alabiliyor

Harp okulları bünyesinde ders olarak verilen bu dillerin dışında öğrencilerin istedikleri takdirde İtalyanca veya İspanyolca kursu da alabildiklerini aktaran Yıldız, "Dünyada en çok konuşulan diller arasında İspanyolca da var fakat Türk Kara Kuvvetleri ihtiyacı açısından düşünürsek Kara Harp Okulu'nda İspanyolca birinci öncelikli değil. Fakat askeri öğrencilerimiz İspanyolca veya İtalyanca öğrenmek isterlerse hem kadromuzdaki öğretim görevlileri hem de dışarıdan getirdiğimiz misafir öğretim elemanları vasıtasıyla ders saatlerinden sonra akşamüstü gönüllü olarak veya uluslararası ilişkiler programımızın içinde yer alan bölgesel diller ders saati kapsamında bu dilleri de öğretebiliyoruz." bilgisini paylaştı.

- Notları yüksek öğrencilere "aksansız İngilizce" eğitimi

Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının talepleri çerçevesinde İngilizce ders notları yüksek öğrencilere aksansız İngilizce konuşma eğitimlerinin verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız hem kıtada, harekat sahasındaki ihtiyaçları gidermek hem de ileride yurt dışındaki karargah ve görevlerde çalışacak üç kuvvetten subay adaylarına aksansız İngilizce ve gerekli yabancı dil becerilerini kazandırmak. Aynı zamanda öğrencilerimizin dünyaya açık, dünyayı takip edebilen, geleceğin dünyasını tasarlayabilen bireyler olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmalarını amaçlıyoruz."

