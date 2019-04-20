Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

ABDOULAYE DABO | Nantes forması giyen orta saha oyuncusu için Fransa U17 hocası Oatrick Gonfalone Pogba ve Kante karışımı bir oyuncu tanımını yapıyor. Nantes, Juventus'un 5 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

ANDRES AMAYA | Atletico Huila forması giyen orta saha oyuncusu, ilk lig golünü 16 yaşında attı. Hocası Amaya için 'Çok teknik ve doğal bir bitirici. Stili Sergio Agüero'ya benziyor' ifadelerini kullandı.

ANTONIO MARIN | Dinamo Zagreb'de forma giyen forvet, enerjisi, koordinasyonu ve yüksek güveniyle dikkat çeken bir oyuncu. Hızlı yön değiştirme yeteneği, dripling kabiliyeti ve iki ayağıyla şu çekebilme özelliğiyle savunmaları sıkıntıya sokuyor.

CURTIS JONES | Liverpool'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusu, Jürgen Klopp'un kadrosunun bir parçası oldu. Jones, 18 ve 19 yaş altı liginde geçen sezon 18 gol kaydetti.

EYAD HAMMOUD | Sheffield Wednesday'de forma giyen forvet, 15 yaşındayken adından söz ettirmeye başadı. Hız ve dayanıklılık Hammoud'ın iki anahtar silahı olarak dikkat çekiyor.

FILIP FIRBACHER | Hradev Kralove'de forvet olarak forma giyen oyuncu, penaltı noktası çevresinde muhteşem. Kontrolü ve şutu muazzam. Çekya'da 19 yaş altı liginde forma giyen Firbacher bu sezon 11 gole imza attı.

FLAVIUS DANILUC | Bayern Münih'te forma giyen savunmacı çok yönlü ve iyi bir oyun görüşüne sahip. Stoper oynamayı tercih eden Daniliuc, sağ bek, sol bek ve orta sahada da savunmadaki kadar iyi görev yapabiliyor.

GASTON VERON | Argentinos Juniors'ta forvet oynayan Gaston Veron, ilk golünü 17 yaşında kaydetti. Veron, 1.84 m boy uzunluğuna sahip, güçlü ve savunmacılarla savaşmayı seven tipte bir santrfor.

WILLEM GEUBBELS | Monaco forması giyen forvet, 16 yaşında Lyon'da ilk maçına çıktı. Sol kanatta oynayan sağ ayaklı bir oyuncu. Mbappe ile kıyaslanmanın onda baskı yaratmadığını söylüyor.

JACOB ITALIANO | Perth Glory forması giyen ofansif orta saha oyuncusu, yetenekli oyunuyla dikkat çekiyor. İtalya ve Avustralya pasaportu olan genç oyuncu, 18 yaşına geldiğinde Borussia Mönchengladbach ile Bundesliga'da gelişimini sürdürecek.

LOIC MBE SOH | PSG'nin hocası Thomas Tuchel onu sezon öncesi maçlarda kullandı. Marquinhos ve Thiago Silva gibi olmak istiyor. Konsantrasyon sorunu yaşıyor ama bunları aşıp en üst seviyeye çıkacak yeteneğe sahip.

LUAN CANDIDO | Palmeiras'ta forma giyen savunmacı, Marcelo'dan bu yana Brezilya'nın umut veren sol beki olarak öne çıkıyor. Tekniği, gücü ve hız kombinasyonunu futbolunda barındıran Candido, A takıma yükseldi.

MADS BIDSTRUP | Leipzig forması giyen orta saha oyuncusu, doğal bir lider ve hücumda da savunmada olduğu kadar iyi.

MARIO VUSKOVIC | Hajduk Split'te oynayan savunmacı, sadece mücadelelerde baskın değil aynı zamanda oyun kurulumunda da fevkalade. Vuskovic, bir 10 numara gibi frikik kullanabiliyor.

MASON GRENWOOD | Manchester United forması giyen forvet oyuncusu, Mourinho tarafından Amerika'daki yaz kampına dahil edildi.

MUSA JUWARA | Chievo'da forma giyen kanat oyuncusu, 15 Primavera maçında 8 gol kaydetti.

NICOLAS RASKIN | Gent'te forma giyen orta saha oyuncusu iyi bir tekniğe sahip. Raskin'in Youri Tielamans ile benzediği belirtiliyor. Raskin'in önünde mental anlamda ve deneyim anlamında hala geçmesi gereken bazı basamaklar var.

RAYAN AIT NOURI | Fransa U19 takımında ofansif orta saha oynayan Angersli Nouri'nin asıl mevkii sol bek. Stiliyle Marcelo'yu andırıyor. Juventus ve Monaco oyuncuyla ilgileniyor.

RODRYGO | Santos'ta forma giyen forvet, Pele ve Neymar'ın adımlarını takip eden muazzam bir yetenek. Futsal oynadıktan sonra Santos'ta futbola başlayan Rodrygo tekniği ve güçlü karakteriyle gelecek vadediyor.

TAO QIANGLONG | Hebei CFFC forması giyen oyuncu golcü, genç milli takımlardaki performansıyla büyük umutlar yarattı. Ülkenin ihtiyacı olan golcü olabileceği düşünülüyor.

THIAGO ALMADA | Velez Sarsfield'da top koşturan oyuncunun hayali yeni Carlos Tevez olabilmek. 1.67 boy uzunluğuna sahip olan Almada çok cesur bir futbolcu. Çevresindekiler onu zirvede görmeyi hayal ediyor.

YASSER LAROUCI | Larouci, patlayıcı hıza sahip fizik yapısı güçlü bir futbolcu. Ofansif orta saha oyuncusu olarak ün yapmış olsa da Liverpool 18 yaş altı takımı hocası Barry Lewtas, Larouci'yi sol bek (kanat) oynatarak da başarılı bir sonuç aldı.

ZURIKO DAVITASHVILI | Lokomotiv Tbilisi'nde oynayan ofansif orta saha oyuncusu teknik olarak çok iyi, uzak mesafeden şut atmayı seviyor ve ince paslar atabilen müthiş bir vizyonu var.

ED CARLOS | Sao Paulo'da oynayan genç orta saha, olağanüstü akıllı bir futbolcu. Oyunu domine eden komple bir orta saha oyuncusu olan Ed Carlos, sürekli en mükemmel pası arıyor ve sıklıka o pası atıyor.

KHEPHREN THURAM | Monaco forması giyen orta saha, babası efsane Fransız oyuncu Lilian Thuram'ı takip ediyor. Defansif orta saha olarak görev yapıyor.

SHADY RADWAN | Al Ahly forması giyen kanat oyuncusu, yeni Mohamed Salah olarak görülüyor. Lakabı: Ferarri. Radwan, 2017-18 'de Al Ahly U 17 takımında 14 gol ve 8 asiste imza attı.

TOMAS ESPINOZA | Rosario Central forması giyen orta saha oyuncusu kariyerine merkez orta saha olarak başladı ama Arjantin'de genel olarak sağ iç oynuyor.

ATALAY YILDIRIM | Altınordu'da sol açık oynayan genç yetenek, yaşına göre etkileyici bir şut tekniğine sahip. Atalay, hızı ve şut yeteneğiyle geçtiğimiz sezon Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e benzetiliyor.

EMILIANO GOMEZ | Defensor Sporting Club'da profesyonelliğe adım atan 17 yaşındaki Emiliano Gomez'in gelecekte Luis Suarez veya Edinson Cavani klasında bir futbolcu olması öngörülüyor.

ERIC GARCIA | Manchester City'de forma giyen İspanyol savunma oyuncusu, sorumluluk alabilen, savunmaya liderlik edebilen ve topla arası iyi olan bir savunmacı. Guardiola onu çok seviyor.

FACUNDO MILAN | Defensor Sporting Club altyapısında geçirdiği 2 yılda 118 gol atma başarısı gösterdi. Gelecekte adından sıkça söz ettirmesi beklenen genç oyuncu güçlü fiziğiyle dikkatleri çekiyor.

JULIAN VON MOOS | Basel'in genç yeteneği iyi bir golcünün sahip olması gereken hız, çeviklik, keskinlik ve mental güce sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

KEVIN ACKERMAN | Güçlü fiziğiyle dikkat çeken İsveçli önlibero, güçlü fiziğine rağmen hassas bileklere sahip olmasıyla dikkatleri çekiyor.

KONRAD DE LA FUENTE | Genç Amerikalı yıldız kariyerine İspanyol devi Barcelona'da başlamayı tercih etti. Sağ kanat pozisyonunda oynayan De la Fuente, patlayıcılığıyla dikkatleri çekiyor.

NABIL TOUAIZI | Fas asıllı İspanyol oyuncu Manchester City'de forma giyiyor. 1 Ocak 2001 doğumlu olan Touaizi, geleneksel bir merkez santrfor, sırtı dönük oyunu da bitiriciliği kadar etkileyici.

PELAYO MORILLA | Sporting Gijon forması giyen forvet, güçlü, solak ve direkt oynamayı seven pozitif bir 10 numara, beklenmedik şutlar çıkarabiliyor ve topla arası oldukça iyi.

VICTOR MOLLEJO | Atletico Madrid forması giyen ofansif orta saha, çoğunlukla sağ kanatta oynayan solak bir hücumcu, forvet arkasında da oynayabiliyor. Arkadaşlarıyla ve top taşıma konusunda oldukça başarılı.

MUHAMMED TAHA TEPE | Altınordu'nun genç kalecisi, 15 yaşından beri milli takım düzeyinde forma giyiyor ve Avrupa'daki scoutların ilgisini çekiyor. Genç yeteneğin gelecekte adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.

AUGUSTIN MAHLONOKO | Orlando Pirates'te oynayan ofansif orta saha oyuncusu, reserv liginde mücadele eden ekibine kaptanlık yapıyor. Oradaki çalışanlar Mahlonoko'nun çok parlak bir geleceği olduğunu düşünüyor.

BILLY GILMOUR | Chelsea'de oynayan İskoç orta saha oyuncusu, düzenli olarak öldürücü paslar atabiliyor ve yoğun maçlarda fiziksel olarak ayakta kalabiliyor.

DAISHAWN REDAN | Chelsea'de oynayan Hollandalı santrforla Manchester City, United ve Leipzig ilgileniyor. Chelsea'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

EDDY SALCEDO MORA | Çok yönlü bir forvet olan Salcedo, hızlı ve bire birde çok etkili. 1.88 m boy uzunluğuna sahip ve büyümeye devam ediyor. Genç takımlarda her zaman akranlarından fiziksel olarak avantajlıydı.

FERNANDO CARDOZO | Olimpia Asuncion'da oynayan Paraguaylı orta saha oyuncusu çok fonksiyonel bir oyuncu, 4-4-2'nin sağ veya solunda oynayabilir ya da 4-3-3'te kanat olarak görev yapabiliyor.

IVAN ILIC | Manchester City'den kiralık olarak Kızılyıldız forması giyen orta saha oyuncusu 17 Mart 2001 doğumlu. Ilic, güçlü yetenekli, solak ve pozisyon bilgisi yüksek bir defansif orta saha.

JOSHUA KITOLANO | Norveç'te Odd forması giyen Kitolano, ilk 11 başladığından beri ciddi anlamla pozitif etki yaratmayı başardı. Son olarak takımıyla 2021'e kadar sözleşme imzaladı.

LEE KANG-IN | Valencia'da forma giyen Güney Koreli ofansif orta saha oyuncusu 19 Şubat 2001 doğumlu. Sözleşmesindeki serbest kalır maddesi 80 milyon Euro. 2018'de B takımda oynamaya başladı.

MYRON BOADU | AZ Alkmaar'da oynayan genç santrfor bu sezon takımının 1 numaralı golcüsü olarak öne çıktı. Hollandalı futbol efsanesi Van Hanegem onun için "Gerçek bir futbolcu, normal bir insan" yorumunu yaptı.

SEBASTIAN MARTINEZ | Guadalajara'da oynayan santrfor, yaşıtlarından bir adım daha önde. Martinez, sırtı dönük pozisyon hazırlayabiliyor, savunma arkasına koşabiliyor ve kanatlara açılabiliyor.

UMARO EMBALO | Benfica'da oynayan Portekizli kanat oyuncusu, jenerasyonunun en çok konuşulan isimlerinden biri. Embalo, sağ kanatta oynayan solak bir oyuncu. Top ayağındanyken agresif ve dripling yeteneği oldukça iyi.

ALLAHYAR SAYYAD | Esteghlal da oynayan İranlı genç forvet 29 Haziran 2001 doğumlu. 2017'de U17 Dünya Kupası'nda İran son sekiz takım arasına kaldığında kendisini gösterdi. Hedeften uzaklaşırken aniden köşelere topu gönderebiliyor.

EDVARD TAGSETH | Liverpool'da forma giyen Norveçli orta saha, derinde oynayan, top koruyabilen ve pres yapabilen bir oyuncu. Enerjisi yüksek, uzak mesafeli paslarda başarılı top ayağındayken kendinden emin.

JOVAN MARKOVIC | Universitataea Craiova'da santrfor oynayan Jovan genç liglerde yüzlerce gole imza attı ve 16. yaş gününde Craiova ile profesyonel sözleşme imzaladı. İdolü Zlatan Ibrahimovic'in yolundan gidiyor.

KHVICHA KVARATSKHELIA | Metalurg Rustavi forması giyen kanat oyuncusunun tekniği iyi... Harika bir fiziği var, hızlı, süratlanmesi ve bire birde öngörülmeyen işler yapması onu farklı kılıyor. Sane ve Draxler'i andıran bir stili var.

LUCA UNBEHAUN | Borussia Dortmund'da forma giyen kaleci, güçlü, atletik, reaksiyonları hızlı ve bire birlerde başarılı bir kaleci. Unbehaun mental olarak da oldukça güçlü. Ceza alanı içini domine eden ve modern kalecilerin olması gerektiği gibi iyi ayakla

NICOLO FAGIOLI | Juventus'ta oynayan ofansif orta saha, Juventus'un sezon öncesi kampına davet edildi. Stili Isco'ya benzeyen Fagioli atak ve orta saha arasındaki boşlukta oynamayı ve arkadaşlarını oynatmayı seviyor.

NOAH KATTERBACH | Köln'de forma giyen savunmacı Almanya'da bir gencin alabileceği en önemli ödül olan altın Fritz Walter Madalyası'nı aldı. Katterbach, solak, güçlü, iyi şutu olan kararlı ve disiplinli bir oyuncu.

OLIVER BATISTA MEIER | Bayern Münih forması giyen ofansif orta saha, çok yetenekli ve rakibinin yanından geçip gidebiliyor. Tüm atak pozisyonlarında oynayabilen Meier, solda oynayıp içerie kat ederek sağa ayağıyla şut çekmek en iyi yaptığı iş.

PARFAIT GUIAGON | Africa Sports'ta oynayan orta saha, Afrika'nın en iyi yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

PIETRO PELLEGRI | Monaco'da forma giyen forvet, tekniği ve gücü nedeniyle Zlatan Ibrahımomic ile kıyaslanıyor. Genoa hocası Juric onun için "Henüz çok acemi ama öğreniyor. Müthiş bir noktaya ulaşabilir" ifadelerini kullandı.