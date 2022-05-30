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Geleceğin ziraat mühendisleri uygulama bahçelerinde yetişiyor

30.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Keles: - "Öğrencilerimiz ekimden hasada kadar ürünü takip ediyor" - Öğrencilerden Neslişah Koç: - "Uygulama arazimiz çok fazla, derslerimizi burada işlememiz mesleğimiz açısından daha iyi oluyor, kendimizi daha avantajlı hissediyoruz"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, uygulama bahçelerinde sebze ve meyve yetiştirerek geleceğe hazırlanıyor.

Fakültede eğitim gören 220 öğrenci, akademisyenler gözetiminde 4 bölgede kurulu yaklaşık 3 bin dönümlük uygulama bahçesinde domates, biber, salatalık, çilek, elma, armut, kiraz, ahududu, böğürtlen, vişne, ceviz, goji berry ve süs bitkilerinin ekim ve dikiminden hasadına kadar her türlü işlemi yapıyor.

Öğrenciler son olarak Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda uygulama dersi kapsamında çilek fidesi dikti.

Uygulama bahçelerinde üretilen ürünler ise üniversite yerleşkesindeki merkezde satılıyor.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Keles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin merkezde 2, Yerköy ilçesinde ve Sorgun Gedikhasanlı köyünde birer olmak üzere 4 uygulama bahçesi bulunduğunu söyledi.

Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nun 2012'de kurulduğunu ve 114 dönüm arazide üretim yapıldığını belirten Keles, "Burası özellikle meyvecilik çalışmaları için üniversitemize tahsis edildi. Burada 2 bin bitki ile çalışma yürütmekteyiz. Hocalarımız ve öğrencilerimiz burada projelerini yürütmekte ve teorik dersleri uygulamalı yapmaktayız." dedi.

Keles, uygulama bahçesinde bölgeye uygun bitki adaptasyonu üzerinde çalışma yaptıklarını anlatarak, "Bahçede kiraz, elma, armut, ahududu, böğürtlen, goji berry, ceviz ve vişne gibi türlerle çalışmalar yapmaktayız. Bölgemize uygun çeşitlerin tespiti ve çiftçileri de doğru çeşitlere yönlendirmek amacıyla adaptasyon çalışmaları ve uygulama projeleri, sebzecilik ve seracılık yapıyoruz. Öğrencilerimiz ekimden hasada kadar ürünü takip ediyor." diye konuştu.

- Öğrenciler üretimin her aşamasında

Keles, uygulamalı eğitimle öğrencilerin nitelikli ziraat mühendisi olarak mezun olmaları için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle, budama, gübreleme, ilaçlama, hasat gibi bütün teknik ve kültürel işlemler için uygulama bahçelerini kullanıyoruz. Öğrencilerimizin daha nitelikli ziraat mühendisi olarak mezun olmalarını, piyasada sıfırdan değil de belli bir altyapıyla çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün 2 çeşit çilek dikimi yaptık, bunlar da tamamen üretime yönelik. Kök temizliğinden hasada kadar öğrencilerimizin çilek üretimini görmesini istediğimiz bir uygulamayı gerçekleştirdik."

- "Kendimizi daha avantajlı hissediyoruz"

Bahçe Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Neslişah Koç da derslerde gördükleri teorik eğitimi uygulama bahçesinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri ve bağcılık konusunda kendilerini şanslı hissettiklerini anlatan Koç, "Uygulama arazimiz çok fazla, derslerimizi burada işlememiz mesleğimiz açısından daha iyi oluyor, kendimizi daha avantajlı hissediyoruz. Mezun olduğumuzda da bu avantajları kullanacağımızdan eminiz." ifadesini kullandı.

Bahçe Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emre Can Kısmet ise ailesinin çiftçilikle uğraştığını anlatarak, "Daha bilinçli, daha iyi, daha kaliteli çiftçilik yapmak için ziraat mühendisliğini seçtim. Derslerde gördüğümüz teorik bilgileri okulumuzun arazilerinde uygulamalı sürdürüyoruz. Dün çilek ekimini teorik gördük, bugün de uygulamalı şekilde öğreniyoruz." dedi.

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