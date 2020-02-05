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"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi iletişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak

SAKARYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman: - "Hem kuramı hem pratiği içeren bir proje. Öğrencilerimiz de bu projeye hazırlanıyor. Önce kuramsal çalışmasını yapıp pratiğe dökme açısından da öğrenciye büyük katkı sağlayacağı inancındayım"

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin anlamlı ve verimli olduğunu söyledi.

Bu projenin 10-20 belki 100 yıl ilerisini düşünerek geleceğin haberci ve iletişimcilerinin yetiştirilmesine kattı sağlayacağına inandığını dile getiren İşman, "Anadolu Ajansı daha önce gerçekleştirdiği kitaplarla ön plana çıktı, akademik camiaya destek açısından. Bu proje de iletişim fakültesi öğrencilerine özgün bir proje. İletişim fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulması açısından öğrencilere faydalı olacaktır çünkü iletişim teknolojileri ve mesleği her geçen gün değişiklik göstermekte." diye konuştu.

Dekan İşman, daha önce yazılı basın önemliyken artık dijital basının ön plana çıkmaya başladığını ifade ederek, "Gazetelerin daha çok dijital versiyonları ön planda. Bu yüzden Anadolu Ajansının kendi meslek yapısı itibarıyla geleceğin iletişimcilerinin yetiştirilmesi konusunda Türkiye'mize iyi bir hizmet verdiği inancındayım." dedi.

Projenin teorik ve kuram boyutunda olmadığını aktaran İşman, "Hem kuramı hem pratiği içeren bir proje. Öğrencilerimiz de bu projeye hazırlanıyor. Önce kuramsal çalışmasını yapıp pratiğe dökme açısından da öğrenciye büyük katkı sağlayacağı inancındayım." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İşman, üniversitelerin belli bir aşamadan sonra kuramda kaldığını, uygulamaya geçmede sıkıntılar yaşandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Uygulamanın ön planla olduğu, öğrencinin kuramsal bilgileri pratiğe dökmesi açısından da '100 yılın projesi' diye adlandırabilirim. Ajans tarafından hazırlanan 'Muhabir' kitabı da güzel bir çalışma. Üniversitelerin imkanları kıt olduğu için bu tür projeler Anadolu Ajansından gelirse iletişim fakülteleri açısından büyük bir uygulama fırsatı elde ediyor. Akademik camiaya da destek sağladığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum."

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Anadolu Ajansı Gelecek 100 Yılın Habercileri Sakarya Üniversitesi

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