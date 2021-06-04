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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yalova'da konuştu:

04.06.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah kim ne derse desin, ne baskı yapılırsa yapılsın bilin ki hareket halindeyiz. Bütün yaz boyu bütün ülkeyi adım adım gezeceğiz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bütün yaz boyu tüm ülkeyi adım adım gezeceklerini söyledi.

Davutoğlu, partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yalova'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Beyaz gömlekle temiz siyaset hareketini başlattıklarını ve bundan sonra her yerde beyaz gömlekle bulunacaklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizi bekleyen ağır bir sorumluluk var, hepimiz bu sorumluluğu derinden hissetmeliyiz. Gözümüze uykuyu, ayaklarımıza durmayı haram kılmalıyız. Dermansızlığı, takatsizliği bedenimize haram kılmalıyız. Durmayacağız, korkmayacağız, sinmeyeceğiz, hareket halinde demokrasi yolunda yürümeye devam edeceğiz. Karamsar bulutları, devlete bulaşmış bütün mafyatik çeteleri dağıtmaya geliyoruz."

Davutoğlu, Yalova'da ilk seçimlerde birinci parti olacaklarını iddia etti.

İl yönetiminin bunu başarabilecek kadroya sahip olduğunu anlatan Davutoğlu, "İnşallah kim ne derse desin, ne baskı yapılırsa yapılsın bilin ki hareket halindeyiz. Bütün yaz boyu bütün ülkeyi adım adım gezeceğiz. Artık bizim için hattı siyaset yoktur, sathı siyaset vardır. Satıh ise bütün vatandır. Birinci olağan kongremiz hayırlara vesile olsun." dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile kongrede aday olan Kürşat Emre Çandır, Gelecek Partisi İl Başkanı seçildi.

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