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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da çiftçileri ziyaret etti:

30.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin havza bazlı tarım haritası çıkarılacak. Her bir havzada nasıl bir üretim planlaması olduğu kısa ve orta vadeli bir şekilde belirlenecek"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, göreve geldiklerinde Türkiye'nin havza bazlı tarım haritasını çıkartacaklarını ve üretim planlamasını belirleyeceklerini söyledi.

Davutoğlu, Adana Çiftçiler Birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada çeşitlendirilmiş tarıma en uygun coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

Çukurova'nın da Türkiye'nin en verimli alanlarından birisi olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, çiftçilerin alınan kararlarda hem masaya oturması hem de belirleyici olması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu, kentsel dönüşüm gibi kırsal dönüşüm planladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin havza bazlı tarım haritası çıkarılacak. Her bir havzada nasıl bir üretim planlaması olduğu kısa ve orta vadeli bir şekilde belirlenecek. Çiftçilerimize milli gelirin yüzde 1'inin verilmesi lazım, bu çiftçinin hakkı. Çiftçiye yasal olarak verilmesi gereken bir destektir." diye konuştu.

Her partinin kendi iddiasıyla siyaset alanına girdiğini dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Biz Gelecek Partisi olarak kendi doğrularımızla ekonomi, tarım, sanayi ve hukuk alanında güçlü bir kadroyla alana çıktık. Türkiye'de demokratik özgürlükleri, yargının bağımsızlığını savunan ve parlamenter sistem ile Türkiye'de Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin getirdiği keyfiliğe son verme konusunda anlaşmış partilerin bir araya gelmesi gerekiyordu. Önce parlamenter sistem konusunda bir araya geldik. 6 parti sistem değişikliğinde mutabık kaldık. 6 parti 1 parti olmuş değil, olamaz da olması da doğru değil. Anlaştığımız şeyler görünüyor, parlamenter sistem, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, temiz siyaset, tarafsız ve bağımsız yargı bunlar devletin ana direkleri. Bu konularda anlaştıktan sonra birimizin tarım politikası diğerinden farklı olabilir. Birimizin maliye politikası diğerinden farklı olabilir. Şu parti şu bakanlığı alacak diye düşünmek doğru değil. Bu bir koalisyon anlamına gelir. Seçimden sonra çıkacak tabloya göre üzerine konuşulacak bir husus. Şimdiden bunu yaptığınızda, her parti kendi dinamizmini kaybedebilir. Her parti nihayet tek başına iktidarı hedefleyerek yola çıkıyor. Birbirimizin alanını daraltmamamız, toplumun önündeki alternatifi de yok etmememiz gerekiyor."

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da Davutoğlu'na birlikleri hakkında bilgi verdi.

Davutoğlu, çiftçilerin sorularını yanıtladıktan sonra gazetecilerle bir araya geldi.

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