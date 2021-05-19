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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti:

19.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"ABD'nin son İsrail saldırılarına karşı tutumu kabul edilemez"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının insani olarak büyük bir suç ve Filistin'i Müslümanlardan arındırma projesinin parçası olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini yok etme çabasının mutlaka akamete uğrayacağını ifade eden Davutoğlu, bu konuda Türkiye'nin tavrının da açık olduğunu hatırlattı.

Davutoğlu, Kudüs'ün bütün insanlığın ve Müslümanların meselesi olduğunu ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Davutoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı ABD'nin tavrını eleştirdi.

Davutoğlu, "ABD’nin son dönemdeki tavrı açık bir şekilde Türkiye'yi karşısına alan, Türkiye'nin Türk halkının doğrudan tarihi birikimine saldırı niteliği taşıyan adımlardır. ABD'nin son İsrail saldırılarına karşı tutumu kabul edilemez." diye konuştu.

HDP'li bakan tartışmalarına da değinen Davutoğlu, "Tamamıyla bizim dışımızda gelişen ve siyasi değerlendirmeye bile gerek görmediğim bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırılarda kadın yaşlı ve çocukların öldüğünü ifade etti.

Mustafa, İsrail'in saldırılarının kendilerini durduramayacağını sözlerine ekledi.

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