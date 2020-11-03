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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de:

İZMİR HABERLERİ  | 03.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

"İzmir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi" - "Ayda kızımızı, Elif kızımızı, İdil kızımızı kurtaran eller öpülür"

İZMİR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İzmir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi." dedi.

Depremin yaşandığı enkaz bölgesinde yaptığı incelemeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin geneli için bir imar yasası çıkardıktan sonra bu çalışmanın her il için de yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşulması gereken birçok şeyin olduğunu ancak şu anda yaraların sarılması gerektiğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir, şehir bilinci çok yüksek bir yerdir. Benim ufuk şehir dediğim bir şehirdir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi. Hepimiz İzmirliyiz, hepimiz Türkiyeliyiz. Önce yaralarımızı saralım, sonra bütün bu yanlışlıkların üzerine konuşacağız inşallah, çok vaktimiz olacak."

Ahmet Davutoğlu, 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından çıkarılmasını "büyük bir mucize" olarak niteleyerek, "Biraz önce kurtarma ekiplerine de söyledim, 'Ayda kızımızı, Elif kızımızı, İdil kızımızı kurtaran eller öpülür'. Kaç yaşında, nereli olursa olsun öpülür. Bu insanlık destanıdır. Ayda'ya da Allah uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

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Mert Eczanesi
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Bayindir
Menekşe Eczanesi
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Türkekul Eczanesi
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