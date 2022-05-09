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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu:

09.05.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizimle birlikte adalet, barış ve kardeşlik gelecek"

MERSİN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizimle birlikte adalet, barış ve kardeşlik gelecek." dedi.

Davutoğlu, bir dizi programlara katılmak için geldiği Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bina önünde partililere hitap eden Davutoğlu, hiç kimseyi dışlamayacaklarını belirterek, "Biz geleceğiz. Memlekette hukuku hakim kılacağız. Kimse adaletsizlik korkusuyla hakime, yargıya gitmekten korkmayacak. Bizimle birlikte adalet, barış ve kardeşlik gelecek." diye konuştu.

Davutoğlu, daha sonra partisinin il başkanlığında basına kapalı görüşme yaptı.

Buradaki programının ardından Davutoğlu, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Peder Coşkun Teymur tarafından karşılanan Davutoğlu, Teymur'la bir süre sohbet etti.

Davutoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de makamında ziyaret etti. Başkan Seçer, Davutoğlu'na kentteki yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Davutoğlu ise kendi kitabını imzalayarak Seçer'e hediye etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na (MTSO) da ziyarette bulunan Davutoğlu, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve iş insanlarıyla görüşerek, bilgi alışverişinde bulundu.

Davutoğlu, daha sonra Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bir tantuni dükkanına giren Davutoğlu, tezgahın başına geçerek hazırladığı tantuniyi eşine ikram etti.

Davutoğlu, daha sonra Eda Biçer ve Fatih Can Özüşen çiftinin nikahına katılarak burada şahitlik yaptı.

Programı kapsamında sahil bandında partililerince hazırlanan sıra gecesine katılan Davutoğlu, kendisine ikram edilen çiğ köfteden tattı, bazı şarkılara eşlik etti.

- "Bu ay ilk defa 6'lı masa 4 alt komisyonla toplanacak"

Partisinin Mezitli ilçe başkanlığına gelen Davutoğlu, burada düzenlendiği basın toplantısında, Mersin ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirme sonunda bir kişinin "6'lı masaya bu ay siz ev sahipliği yapacaksınız? Toplum olarak umutlanmalı mıyız?" sorusu üzerine Davutoğlu, 6'lı masanın son 70 yıllık demokrasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son dönemde farklı konularda gerilimlerin yaşandığını aktaran Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ay ilk defa 6'lı masa 4 alt komisyonla toplanacak. Birisi seçim güvenliği. İlk toplantısını bayramdan önce yapmıştı. Bugünlerde ikinci toplantısını yapacak. İkincisi bu 6'lı masanın temel ilke ve hedeflerini ortaya koyan bir metin çalışması yürütüyoruz, siyasi koordinasyon kurulu şeklinde, partiler arası siyasi koordinasyonu sağlayan bir çalışma grubu oluştu. Orada temel ilkeler ve hedefler çalışılıyor. Üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Parlamenter Sisteme geçiş esnasında nasıl bir anayasal mevzuat değişikliği yapmak gerekiyor diye. Bu konuda çalışacak anayasal ve yasal mevzuat değişikliği, bir çalışma grubu daha kuruldu. O da bu hafta içinde tekrar toplanacak. Dördüncüsü de geçen ay ki toplantıda ele aldığımız Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, stratejik planlama kurulu, ekonomik ve sosyal konsey gibi ekonomik yapıların yeniden rehabilite edilmesi açısından kurumsal rehabilitasyon, ekonomik kurumların rehabilitasyonu bağlamında bir dördüncü masa daha oluşturuldu."

Bu 4 çalışma grubunun çalışmalarının raporlarının kendilerinin ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta toplanılacak masaya sunulacağını kaydeden Davutoğlu, "Bunlardan olgunlaşmış, tamamlanmış olanlar kamuoyumuzla paylaşılacak. Bundan sonraki hedefimiz 6'lı masada, bu 6'lı masanın işleyişinin, ilkelerinin yapısal bir nitelik kazanması ve adım adım Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek bir noktaya gelmemiz." diye konuştu.

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İkindi
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