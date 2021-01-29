Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Karaman il teşkilatının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karaman'da parti teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Davutoğlu, ilk olarak parti il binası önünde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Davutoğlu, parti il binasının açılışını yaptı.

Esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, daha sonra bir otelde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Davutoğlu, partililere "Anketlere ve manipülasyonlara bakmayın." uyarısında bulundu.

"Yeni parti kuruyoruz, adını Gelecek Partisi koyduk, ta ki ülkenin geleceği parlak olsun." diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim sizlere gelecek vaadimiz şudur, tüyü bitmemiş yetimin hakkı derler ya onu gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Bizim iktidarımızda, inşallah ki ilk seçimden sonra geleceğimize inanıyoruz. Ben Karamanlılardan o mesajı aldım. Hiç şüphe yok. Bu millet yüreğinden konuşur. Gözünden anlarsınız yüreğinden konuşmayı. İktidara geldiğimizde bütün yolsuzlukların, hortumlamaların, ihale paylaşımlarının sonunu getireceğiz."

Davutoğlu, "Genç işsizlik yüzde 30'lara çıkmış. TÜİK'in rakamlarına göre işsizlik yüzde 20'lerde görünüyor. Bir kardeşimiz yolda çevirdi beni 'Diplomalı işsizim.' dedi. İşte en tehlikelisi budur. Enflasyon kötüdür ama en kötüsü genç işsizliktir. Biz bu partiyi gençlerimiz için kurduk." diye konuştu.

