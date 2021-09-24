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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

24.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

SİVAS (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta basın mensuplarına gündemdeki konuları değerlendirdi.

Davutoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, Merkez Bankasının faizi düşürdüğünü ancak yeterli tedbirler alınmadığı için dolar kurunun yükseldiğini, bunun enflasyonu da artırdığını söyledi.

Bir gazetecinin, başka partilerle ittifak içerisine girip girmeyeceğini sorması üzerine Davutoğlu, "İttifak meselesi seçim ortamına girildiği zaman konuşulacak bir konu. Her zaman ifade ettim, Gelecek Partisi olarak biz kendi doğrularımız ile kendi vizyonumuzda Anadolu sathında milletimize yeni bir ufuk çizmek için ortaya çıktık." dedi.

Yasaklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara, yoksulluğa karşı çok tutarlı, ilkeli duruşları olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Bizimle konuşmak isteyen herkesle, buna iktidar partisi de dahil. Bizim görüşme anlamında kimseyle bir rezervimiz yok, iş birliği anlamında da yok. İlkesel iş birliği yaparız, parlamenter sistem konusunda partiler ile görüşürüz. Türkiye'nin özelikle 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta ciddi şekilde tahrip edilen milli değerlerimize yönelik herhangi bir gelişme olursa onunla ilgili de arkadaşlarla birlikte oluruz. Geçen hafta Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretimizde vurguladığımız gibi bunlar ilkesel iş birliği, ittifak ise şu anda gündemde olan bir şey değil. Seçim geldi, Türkiye'de ittifaklar 3-4 yıl önce yoktu, 4 ay sonra da olacağını hiç kimse bilemez. Türkiye fiilen seçim startına girmiştir. Ne zaman olacağı 2023'e kadar da olsa ki zannetmiyorum, artık seçim startı halindeyiz. Ekonomik olarak attıkları her adım seçim yatırımı, milleti borçlandırmaya yönelik. Kredi musluklarını tekrar açacaklar. Esnafımızın belini şu anda parakendedeki fiyatlar kırıyor. Çiftçimizin belini ise şu anki hal ve aracılar kırıyor. Ama yaklaşım yanlış."

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