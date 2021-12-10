YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gelecek Varlık, 270 milyon TL tahsili gecikmiş alacak devraldı

Gelecek Varlık, 270 milyon TL tahsili gecikmiş alacak devraldı

10.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan: - "Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle verdiğimiz bu karar, yeni dönemde yapmayı planladığımız alımların ilk adımıydı"

İSTANBUL (AA) - Gelecek Varlık, DenizBank tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında 270 milyon TL anaparaya sahip 2 portföyün ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fFinansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarını devralarak, finansal özgürlüklerini kavuşturmak üzere müşterilerine özel çözümler sunan Gelecek Varlık, bankacılık sektörü portföylerine yatırımlarını sürdürüyor.

Gelecek Varlık, son olarak DenizBank tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında 270 milyon TL anaparaya sahip 2 portföyün ihalesini kazandı. Şirket bu alımla birlikte, kuruluşundan bu yana devraldığı tahsili gecikmiş alacak tutarını 18 milyar TL’ye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, ekim ayında tamamlanan halka arz sürecinde şirketin, buradan elde ettiği kaynakla bankaların yeni portföy satışlarına hazırlandığını belirtti.

Yatırımcılarına verdikleri sözü tuttuklarının altını çizen Ünlüdoğan, şunları kaydetti:

"Şirketimizin tahsilat kapasitesine ve müşterilerimizle kurduğumuz yapıcı ilişkilere güvenerek katıldığımız ihale sürecinde 2 portföyün alacak devrini kazandık. Tahsilatını devraldığımız gerçek ve tüzel tüm müşterilerimize ihtiyaçlarına özel çözümler sunacağız. Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle verdiğimiz bu karar, yeni dönemde yapmayı planladığımız alımların ilk adımıydı. Bu işlem sayesinde bankacılık sistemi hem bilanço kalitesini daha da artırmış hem de yeni kredi kullandırımlarında kullanabileceği bir kaynak girişi sağlamış oldu. Bankacılık sistemine katkı vermeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptıEminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:02
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.