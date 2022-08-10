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Gelecek Varlık'ın ilk 6 aydaki yatırımı 143,6 milyon TL oldu

10.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan,: - "Türk bankacılık sisteminin sürdürülebilir büyümesine verdiğimiz katkıyı, yılın ikinci çeyreğinde uluslararası alana da taşıdık ve gerçekleştirdiğimiz yabancı portföy alımıyla sektörümüzde bir ilki daha başardık"

İSTANBUL (AA) - Gelecek Varlık, bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacakları için yılın ilk 6 ayında 143,6 milyon TL yatırım yaptı.

Gelecek Varlık açıklamasına göre, Gelecek Varlık, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,1 artırdığı tahsilatını 500 milyon TL'ye taşıdı.

Yılın ilk yarısında, bankacılık sektörünün 635,9 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını devralan Gelecek Varlık'ın toplam anapara alacağı 19,3 milyar TL'ye yükseldi.

Bugüne kadar 560 binden fazla müşterisini finansal özgürlüğüne kavuşturan şirketin, yılın ilk yarısı sonunda borcunu çözümlediği müşteri sayısı 34 bine ulaştı.

FAVÖK'ü ilk 6 ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,6 artışla 318,5 milyon TL'ye çıkan Gelecek Varlık, bu dönemdeki net karını ise yüzde 99,7 artırarak 190,2 milyon TL'ye taşıdı. Gelecek Varlık, bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacakları için yılın ilk 6 ayında 143,6 milyon TL daha yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, yıl için belirledikleri hedeflere uygun şekilde seyreden mali göstergelerinden aldıkları güçle yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti.

Bugüne kadarki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar TL'ye ulaşan şirketin yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Ünlüdoğan, "Türk bankacılık sisteminin sürdürülebilir büyümesine verdiğimiz katkıyı, yılın ikinci çeyreğinde uluslararası alana da taşıdık ve gerçekleştirdiğimiz yabancı portföy alımıyla sektörümüzde bir ilki daha başardık.

Yurt dışındaki 33,1 milyon dolar ve 6 milyon avro anaparaya sahip ticari nitelikli alacak portföyünün şirketimize devir ve temlik edilmesine ilişkin imza süreci tamamlandı. Bu iş birliği, Gelecek Varlık'ı sadece ülkemizde değil, Avrupa'da ve bölgesel düzeyde tahsili gecikmiş alacaklara yatırım yapan bir şirket yapma çalışmalarımızın ilk adımıydı." ifadelerini kullandı.

Ünlüdoğan, Türkiye'de, varlık yönetim şirketlerinin fon kurmasına, alacakları bu fonlara devredebilmesine ve yabancı yatırımcıların bu fonlara yatırım yapmasına uygun bir altyapı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası iş birliklerimizi daha da geliştirmeyi ve yabancı yatırımcıların da sektörümüze olan ilgisini artırmayı istiyoruz. Türkiye'de toplam büyüklüğü 570 milyar TL'yi aşan yakın izlemedeki kredilerin, tahsili gecikmiş alacağa dönüşmeden çözümlenmesinin bankacılık sistemine büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Kredi kullanan hiç kimse, aksayan ödemeleri nedeniyle sorun yaşamayı ve yeni finansmana erişimini kısıtlayacak bir iz bırakmayı istemez.

Bankalar ise her dönem aktif kalitelerini iyileştirmeyi ve donuk kredi stokunu azaltmayı hedefler. Bu alanda hem borçluların hem alacaklarının ihtiyaçlarına uygun çözümü, varlık yönetimi şirketlerimiz üretiyor. Gelecek Varlık olarak, yılın ilk yarısında 34 bin müşterimizi daha finansal özgürlüğüne kavuşturduk ve bu sayı her geçen gün artıyor."

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