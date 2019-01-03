Gelecek yolcusu 2033 yılını anlattı

Görüntüsüne dair hiçbir ipucu yayınlamayan zaman yolcusu, anlattıklarıyla bazı kişileri inandırmayı başarsa da bazı kişilerin alay konusu oldu. Zaman yolculuğuna inananları iddialarıyla şaşırtan gizemli kişiye yöneltilen sorular arasında piyango sonuçları da vardı.

2033 yılından geldi, bakın neler söyledi?

2033 yılından geldiğini öne süren yeni bir zaman yolcusu, gelecekte yaşanacağını iddia ettiği olayları anlattı.

Zaman yolcusunun iddiaları ses kaydı ile bir video platformunda yayınlandı.

2006 yılında doğduğunu öne süren zaman yolcusu 27 yaşında olduğunu söylüyor.

Zaman yolcusuna göre 2028 yılında zamanda yolculuk teknolojisi kamuoyu ile paylaşılacak.

Aynı yıl uzaylıların da var olduğu kanıtlanacak.

İddiaları dinleyen çok sayıda kişi kimliğini açıklamayan ve yalnızca ses kaydıyla iletişime geçen zaman yolcusunun anlattıklarını ikna edici bulmadı.

Bir kullanıcı, 'Ben 2018'den gelen bir zaman yolcusuyum ve dün 2019'a geldim' diyerek zaman yolcusunu tiye aldı.

Bazı kullanıcılar ise piyango sonuçlarını ve borsa tahminlerini sordu.

2033'ten geldiğini söyleyen zaman yolcusu, bu tür iddiaları dile getiren ilk isim değil.