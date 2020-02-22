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Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası Kahramanmaraş'ta başladı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Osman Sayın Spor Salonu'ndaki müsabakalara, 48 ildeki 153 kulüpten yaklaşık 300 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Alaattin Nalcıoğlu, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, federasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre özel hukuk hükümlerine tabii tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde kurulduğunu belirtti.

Kurulum aşamasının ardından federasyonun faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladığını ifade eden Nalcıoğlu, bu anlamda önemli bir yarışmayı da Kahramanmaraş'ta yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise hem spor turizminin gelişimi hem de tarihten alınan misyonla bu güzel sporu gençlere ve çocuklara sevdirebilmek için de çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Hem olimpik okçuluğu hem de geleneksel okçuluğu yaygınlaştırmak adına gayret gösterdiklerini ifade eden Kabakcı, "Teknolojik bağımlılığın ve obezitenin arttığı bu dönemde bir spor dalı olarak, tarihimizle birlikte şehrimizde okçuluğu yaygınlaştırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da izlediği etkinlik, yarın ikinci gün müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş okçuluk Yarışma

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