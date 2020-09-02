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Geleneksel ve Çıtır Çıtır Bir Lezzet: Boşnak Böreği Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kıymalı, patatesli ve peynirli hazırlanan Boşnak böreğini evde kolayca yaparken içine sevdiğiniz farklı tatları da katabilirsiniz. Pırasalı ve ıspanaklı da deneyebileceğiniz Boşnak böreği tarifi püf noktalarıyla birlikte hazır...

Geleneksel ve Çıtır Çıtır Bir Lezzet: Boşnak Böreği Tarifi

İçindekiler

  • Çıtır Çıtır Pırasalı Boşnak Böreği Tarifi
  • Pırasalı Boşnak Böreği Yapılışı
  • Ağızda Dağılan Boşnak Böreği İçin İpuçları
  • Boşnak Böreği Nasıl Servis Edilir?

Yiyeni kendine hayran bırakan çıtır lezzetiyle mükemmel boşnak böreği tarifi, damak zevklerine hitap eden geleneksel tatlardan biridir. Boşnaklara özgü BU tarif incecik hamuru ile misafirlerinizi mest eder. İncecik açılan hamuruyla geleneksel lezzetlerden biri olan Boşnak böreği, sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz bir başlangıç olabilir. Tarifin detayları ve püf noktalarını öğrenerek siz de mutfağınızda farklı bir börek deneyebilirsiniz. En güzel boşnak böreği tarifini deneyerek bu böreği çay saatlerinizin vazgeçilmezi yapabilirsiniz. Aşağıda yer alan pırasalı boşnak böreği tarifiyle sofralarınızda lezzet şöleni yaratabilirsiniz.

Çıtır Çıtır Pırasalı Boşnak Böreği Tarifi

Geleneksel Boşnak böreği esas olarak pırasa ve kıymayla yapılır. Böreğin incecik hamuru doğru pişirildiğinde çıtır çıtır olur. Boşnak böreğinin çıtır çıtır olmasında önemli olan hamurun açılış yöntemidir. Hamur ne kadar ince açılırsa o kadar lezzetli olur. El açması boşnak böreği tarifi için biraz sabır ve bol malzeme gerekir.

Hamuru İçin Malzemeler

  • 7 su bardağı un,
  • 1 adet orta boy yumurta,
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 tatlı kaşığı tuz,
  • 2 yemek kaşığı sirke,
  • Hamurun aldığı kadar ılık su.

İç Malzemesi

  • 1,5 kilo ayıklanmış yıkanmış pırasa,
  • 1 adet büyük boy kuru soğan,
  • Tuz,
  • Karabiber,
  • Pul biber,
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası,
  • 1 paket tereyağı,
  • 1 çay bardağı sıvı yağ.

Pırasalı Boşnak Böreği Yapılışı

İlk olarak Boşnak böreğinin hamuruyla başlanmalıdır. Böreğin hamuru dinlenmeye verildikten sonra iç malzemesinin hazırlığı tamamlanabilir.
7 su bardağı un ve kabartma tozu elekten geçilir,
Unun ortası açılarak havuz yapılır ve yumurta içine kırılır,
Havuzun içine tuz ve sirke de ilave edilerek ortadan yanlara doğru karışım homojen kıvama getirilir,
Kıvamı tutturmak için azar azar ılık su ilavesi yapılır ve kulak memesi kıvamına gelinceye kadar ele yapışmayacak bir hamur hazırlanır,
Hamur 20 adet eşit parçaya ayrılır ve üzeri kabuk tutmasın diye nemli bir havlu ile kapatılır. Hamur en az 1 saat beklemeye alınır,
Ayıklanmış ve iyice yıkanmış pırasalar incecik dilimler halinde doğranır,
Soğan yemeklik şekilde küçük küpler halinde doğranır,
Yağ bir tencereye alınır ve soğan kavrulur,
Kavrulmuş soğanların üzerine pırasalar ilave edilir ve rengi değişinceye dek kavrulur,
Baharatlar eklenir,
Tereyağ bir tavada eritilir,
Bu aşamada damak zevkine göre karışım soğuyunca peynir ve yumurta eklenebilir.
Dinlenen hamur 20 cm çapında her tarafı eşit şekilde olacak şekilde oklava ile açılır. İdeal boyut pasta tabağı olarak kabul edilebilir.
Erişimiş ve soğutulmuş tereyağ açılan hamurlara eşit şekilde sürülür,
Hamurlar açılıp yağlanarak 10’lu şekilde üst üste konur,
Tüm hamurlar açıldıktan sonra her iki 10’lu hamur birleştirilir ve yaklaşık 40 cm’ genişliğinde tek bir yufka elde edilir,
Soğuyan börek içi hamura sarılarak tepsiye dizilir,
En son börek, önceden ısıtılan 180 derece fırında 60 dakika pişmeye bırakılır.

Ağızda Dağılan Boşnak Böreği İçin İpuçları

Pırasalı veya kıymalı Boşnak böreği yaparken hamurun kıvamının iyi tutması şarttır. Hamur çok sert olursa pişmede sorunlar yaşanabilir.
Diğer taraftan hamurun çok cıvık olması yağ ile birleştikten sonra daha da kendini salmasına sebep olacağından kıvam dikkatli ayarlanmalıdır.
Boşnak böreği nasıl yapılır sorusuna en doğru cevap hamurunun inceliğinden geçer. Börek ayrıca pırasalı veya kıymalı da yapılabilir. Verilen tarifte pırasa yerine kıyma kullanılabilir.
Boşnak böreği tarifi kıymalı hazırlanacaksa dikkat edilmesi gereken şey kıymanın kokusunun böreğe geçmemesidir ki bunun için önce kıymayı daha sonra soğanı kavurmak gerekir.

Boşnak Böreği Nasıl Servis Edilir?

Çıtır çıtır ağızda dağılan Boşnak böreğini çayla servis edebilirsiniz. Böreğin ara sıcak mı olacağı yoksa ana öğünde mi kullanılacağı servis önerilerini farklılaştırabilir. Akşam yemeğinde Boşnak böreği servisi yapılacaksa mutlaka yanında sunulacak diğer lezzetler hafif ve sade olmalıdır. Bunun için en güzel alternatif domates, biber ve salatalıktan oluşan söğüştür.
Ara sıcak olarak börek sunumlarında dikkat edilmesi gereken ise mutlaka tatları birbirine karışmayacak lezzetlerin yan yana kullanımıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bilinenin aksine börek ve tatlı türlerinin bir arada kullanılmamasıdır. Böreğin lezzetini bozabilecek tatlardan kaçınarak alternatif olarak yeşillik kullanılabilir.

Böreği sunarken vereceğiniz şekle de hamuru açarken karar verebilirsiniz. Böreğin ince ince açılmasından sonra üst üste yufkaları koyarak iç harcını doldurup rulo haline getirerek ya da hamuru parçalara ayırarak fındık lahmacun büyüklüğünde açıp içine iç harcı koyarak bohça şeklinde de pişirebilirsiniz. Böreğin şeklinden ziyade hamurun kıvamını tutturmak önemli olduğundan zamanla hamura verilen şekil karakter kazanabilir.

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