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Gelibolu Mevlevihane'sinde Miraç Kandili dolayısıyla sema gösterisi düzenlendi

27.02.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelibolu Mevlevihane'sinde Miraç Kandili dolayısıyla sema gösterisi düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu İlçesindeki Mevlevihanede, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen program 500 kişilik iftar yemeğinin verilmesi ile başladı.

Programda dernek başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Miraç Kandili, Mevlevilik ve sema törenleri hakkında bilgiler verildi.

Mesnevi okumalarının ardından, semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. Program yapılan dualarla sona erdi.

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