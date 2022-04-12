Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk kez geçen yıl görülen göçmen flamingolar, bu sene de bölgeye geldi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınındaki Suvla Gölü'ne gelen yüzlerce flamingo, pembe ve beyaz renkleriyle görsel şölen sunuyor. Göl üzerinde dolaşan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, flamingoların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de sosyal medya hesabında, çektiği fotoğrafları paylaşıp "Misafirlerimiz güvenli beldeye yine geldi." ifadesini kullandı.



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