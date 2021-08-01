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Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl yanan 783 hektar alan, 1 milyon fidanla yeşerecek

01.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangından zarar gören bölgeye kızılçam, fıstıkçamı, selvi, incir, zeytin, biberiye, lavanta ve ıhlamur fidanları dikildi - Kumköy muhtarı Hasan Sülün: - "Ormanlarımız yeniden yeşilleniyor. Umarım bir daha böyle bir yangını yaşamayız"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırlarında kalan ormanlık alanda geçen yıl çıkan yangında zarar gören 783 hektarlık bölge, dikilen 1 milyon fidanla yeşerecek.

Eceabat ilçesine bağlı köylerden Yalova ve Kumköy arasındaki ormanlık alanda geçen yıl 6 Temmuz'da çıkan yangının ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu söndürülmesinin ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı. Alanın temizlenmesinden sonra kızılçam, fıstık çamı, selvi, incir, zeytin, biberiye, lavanta ve ıhlamurdan oluşan 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Sürüm yapılamayan bölgeye ise 3 ton tohum atıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı. Gelecek baharla birlikte fidanların boy atarak bölgenin kurak bir görüntüden kurtulup eskisi gibi yemyeşil olması bekleniyor.

Kumköy muhtarı Hasan Sülün, AA muhabirine, geçen yıl çıkan yangında ekili arazilerin ve ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangın sonrası 1 ay kendine gelemediğini anlatan Sülün, "Allah bir daha yaşatmasın. Ormanlarımız yeniden yeşilleniyor. Umarım bir daha yaşamayız böyle bir yangını." dedi.

Son günlerdeki yangın haberlerine üzüldüğünü belirten Sülün, "İçimiz yanıyor bizim de. Hepsine geçmiş olsun diyorum, inşallah en kısa sürede söndürülürler." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Hayati Aydın da özellikle bu dönemde orman yangınlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

İnsanlara sönmeyen sigara ile cam gibi atıkları doğaya atmamaları konusunda çağrıda bulunan Aydın, "Türkiye'nin birçok yerinde yangın var şu an. Bu dönemde yağış yok, orman çok kuru, bir kıvılcım her yeri yakıyor. Lütfen duyarlı olalım. Biz bu yangını geçen sene yaşadık. Bizim yanan ormanlarımız yeniden yeşillenmeye başladı. O kapkara dönemde bizim de içimiz kararmıştı. Şimdi yanan alanın eski günlerine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Serdar Özen ise yaşadıkları yangını tarif etmenin zor olduğunu dile getirdi.

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