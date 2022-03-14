Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.

Tarihi yarımadada 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı bölgesinde görülen tilkilerden biri, yoldan geçen ziyaretçilerin araçlarına yaklaşıyor.

İnsanlara alışık olduğu dikkati çeken tilki, vatandaşların verdiği yiyeceklerle besleniyor.

Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle fotoğraf çekiyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz