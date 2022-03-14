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Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

14.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.

Tarihi yarımadada 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı bölgesinde görülen tilkilerden biri, yoldan geçen ziyaretçilerin araçlarına yaklaşıyor.

İnsanlara alışık olduğu dikkati çeken tilki, vatandaşların verdiği yiyeceklerle besleniyor.

Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle fotoğraf çekiyor.

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