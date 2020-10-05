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Gelibolu’da kaçak sigara denetimleri

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iki iş yerinde denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetimlerde; 24 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 12 paket gümrük kaçağı tütün, 127 adet sigara bandrolü, 35 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 10,5 kilogram kaçak çay, 517 paket gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı ve 2 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.Yasa dışı ürünler Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilirken, iş yeri sahipleri A.B.

Gelibolu’da kaçak sigara denetimleri

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iki iş yerinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde; 24 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 12 paket gümrük kaçağı tütün, 127 adet sigara bandrolü, 35 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 10,5 kilogram kaçak çay, 517 paket gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı ve 2 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yasa dışı ürünler Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilirken, iş yeri sahipleri A.B. ile E.B. isimli şahıslara idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Gelibolu’da kaçak sigara denetimleri

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Biga
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