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Gelibolu'da zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

11.09.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, zirai ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gelibolu'da zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Orman İşletme Şefliği Kavakköy beldesinin Ortaköy mevkisindeki zirai ve makilik alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine, Çanakkale'den 3 helikopter ve Edremit'te konuşlu 2 su atar uçak ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki bozuk orman alanına da sıçradı.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 8 hektar ağaçlık ve makilik alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın çanakkale gelibolu

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