YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Gelibolu'dan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi

Gelibolu'dan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi

15.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelibolu'dan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu, Eskişehirli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli sporcuların getirdiği emanetlerin teslimi için Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, yaptığı konuşmada, Gelibolu'dan gelen emanetleri en güzel şekilde Ankara'ya ulaştırmak üzere atletlere teslim edeceklerini bildirdi.

Eskişehirli sporcular, teslim aldıkları Türk bayrağı, deniz suyu ve toprağı il sınırında Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlarVefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çanakkale Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:11
İkindi
16:33
Akşam
19:13
Yatsı
20:31
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Ot' diyip geçmeyin! Kolesterolü dengeler, kansere karşı korur!

'Ot' diyip geçmeyin! Kolesterolü dengeler, kansere karşı korur!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.