Gelibolu'dan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu, Eskişehirli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli sporcuların getirdiği emanetlerin teslimi için Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, yaptığı konuşmada, Gelibolu'dan gelen emanetleri en güzel şekilde Ankara'ya ulaştırmak üzere atletlere teslim edeceklerini bildirdi.

Eskişehirli sporcular, teslim aldıkları Türk bayrağı, deniz suyu ve toprağı il sınırında Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.

