Gelin adayı Hanife göbek üstü giydi! Eleştiri yağdı

Bir zamanların popüler gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal başörtüsünü çıkarınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de göbek üstü kazak giydiği için eleştirildi. Köyünde verdiği pozlarla dikkat çeken Hanife'ye yorum yağdı.

Hanife'ye takipçileri göbeği göründüğü için olumsuz yorumlar yaparak "Hiç yakışmamış" dedi.

Bazı takipçileri ise üstünün kısa altının uzun kaldığını söyleyerek Hanife'yi güzel giyinememekle suçladı.

Bir takipçisi ise Hanife'ye "Kapalı halin daha güzeldi abla neden açıldın ahiretini neden yaktın, bir hiç uğruna o kadar umreye gittin geldin yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini gösterdi.



