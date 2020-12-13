MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Hanife göbek üstü giydi! Eleştiri yağdı

Gelin adayı Hanife göbek üstü giydi! Eleştiri yağdı

13.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gelin adayı Hanife göbek üstü giydi! Eleştiri yağdı

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla tanınan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Gelin adayı Hanife köyünde göbek üstü giyip poz verince eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bir zamanların popüler gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal başörtüsünü çıkarınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de göbek üstü kazak giydiği için eleştirildi. Köyünde verdiği pozlarla dikkat çeken Hanife'ye yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Hanife'ye takipçileri göbeği göründüğü için olumsuz yorumlar yaparak "Hiç yakışmamış" dedi.

Bazı takipçileri ise üstünün kısa altının uzun kaldığını söyleyerek Hanife'yi güzel giyinememekle suçladı.

Bir takipçisi ise Hanife'ye "Kapalı halin daha güzeldi abla neden açıldın ahiretini neden yaktın, bir hiç uğruna o kadar umreye gittin geldin yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu
Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! Onlarca kadın anlattıÜnlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! Onlarca kadın anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
kendini konuşturabiliyorsun ya helal olsun valla...
Kim bu kezban ya?
Ya hala daha bunun haberini yapıyısunuz çok lazımmış gibi

En Çok Okunan Haberler

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Diğer Haberler

FKA Twigs şoke etti: Bana cinsel hastalık bulaştırdı

Ünlü oyuncuyla ilgili şoke eden suçlama! 'Çıplak uyumaya zorlayıp...'

Turabi, Survivor Cup'a gidemiyor! Turabi yerine Avatar Atakan kadroda

Survivor Cup'a onun yerine bakın kim gidiyor!

Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli poz! Babasına inat mı yapıyor?

Babasına inat mı yapıyor? Göğüs dekolteli poz!

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat isyan etti! 'Çocuğum seviyor diye değil...'

İsyan etti! 'Çocuğum seviyor diye değil...'

Kylie Jenner'ın 36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu

36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu

İbo Show'da duygusal anlar! İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdu

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.