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Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde evlilik hazırlığında olan Mustafa Türkan ve Ebru Hamamcıoğlu çiftinin evine hırsız girdi.

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde evlilik hazırlığında olan Mustafa Türkan ve Ebru Hamamcıoğlu çiftinin evine hırsız girdi. Evdeki tüm teknolojik eşyaları pas geçen hırsız, evden sadece maske çaldı.
Olay Aydın’ın Karacasu ilçesi Yaylalı Mahalesi’nde meydana geldi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın basın danışmanı Mustafa Türkan, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan düğünü öncesi ev satın aldı. 4 katlı apartmanın zemin katındaki daireye evlilik hazırlığında olduğu Karacasu Belediyesi personeli Ebru Hamamcıoğlu ile birlikte yeni aldığı eşyalarını yerleştirmeye başlayan Türkan hırsız şoku yaşadı. Evdeki tüm beyaz eşya ve bilgisayara dokunulmayan hırsızlık olayında evden sadece korona virüs salgını dolayısıyla sıkça kullanılan maskeler çalındı. Yaşanan olay ev sahibi Mustafa Türkan ve Ebru Hamamcıoğlu’nu şaşırttı.
Yaşanan olayda maddi bir kaybının olmadığını ifade eden Mustafa Türkan, “Evde altın ve para yoktu. Bilgisayarım ve yeni gelin evinde olması gereken eşyalar vardı. Nişanlımın ailesi tarafından hazırlanan gelin bohçası diye tabir edilen bohçayı yerinden alınarak kurcalanmış. Sanırım para ya da altın aradılar. Evden sadece maske çalınmış. Çok garip bir durum. Hala olayın şaşkınlığını yaşıyorum. Her ne kadar maddi bir kaybım olmasa da olayı emniyete bildirdim” dedi.

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