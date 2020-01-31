SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

Bolu'da, 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35) 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu.

Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

Bolu'da, 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35) 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu. Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olan Aydın, heyecanlı olduğunu, amaçlarının bir dahaki sezonda 3'ncü lige çıkmak olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkan Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce evlenmesinin ardından ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı.

10

Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Ayşe Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım şu anda. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Genelde Boluspor alt yapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.

'GÜNDEN GÜNE SAYIMIZ ARTACAK'

Daha önce de futbol ile yakından ilgilendiğini anlatan Aydın, "Daha önce Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un Başkanı Berna hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu.

Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda 3'üncü lige çıkmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Sonrasında kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin daha fazla artığını gördük, daha fazla hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar en az sporcularımız da çok heyecanlılar. Önümüzde 10 maç var şu anda. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum."

11

'ANNELER ASLA YORULMAZLAR'

Annelerin asla yorulmayacağını söyleyen Ayşe Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim. Kendi kafem var. Onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmazlar. Ben ne futbolcu çocuklarım için koştururken ne kendi çocuklarım için koştururken ne de işlerim için koştururken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

'BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ'

Göynük Belediyespor Teknik Direktörü İrfan Ulusan ise Ayşe Aydın'ın kulübe başkan olmasıyla birlikte büyük değişiklikler beklediklerini ifade ederek, "Biz büyük değişiklikler bekliyoruz. Kendi için çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Bu BAL Ligi'nde ilk defa oluyor. Bolu'da özellikle ilk defa bir kadının başkan olması kolay bir şey değil. Kendi büyük bir cesaret örneği gösterdi. Zaten iş insanı çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha fazla dikkat edeceğiz. Maçlar da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da iyi gider ve başarılı oluruz. Ben örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Türk voleybolcu Porto Riko'ya transfer olduTürk voleybolcu Porto Riko'ya transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Aydın Göynük Göynük Belediyespor Bolu

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Simon Falette'de flaş gelişme

Simon Falette'de flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Saffet Akyüz: Beşiktaş’a Sergen Yalçın da gelse başarılı olamaz!

Şok Sergen Yalçın iddiası

Elazığspor, ligden çekilme kararı aldı!

Efsane kulüp ligden çekiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.