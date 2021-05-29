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Gelin tatlısı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla gelin tatlısı malzemeleri ve tarifi...

Seo Editör-5 Seo Editör-5
29.05.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhallebili tatlılar arasında en sevilen tatlılar olan gelin tatlısı tarifi vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Yumuşak dokulu keki ve lezzetli muhallebisiyle ağızda güzel bir tat bırakan gelin tatlısı oldukça hafif bir tatlı olarak bilinmekte. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla gelin tatlısı malzemeleri ve tarifi yemek tarifler...

Gelin tatlısı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla gelin tatlısı malzemeleri ve tarifi...

En sevilen tatlılardan biri olan gelin tatlısı tarifi pek çok ev hanımı ve yemek gurmesi tarafından araştırılıyor. Lezzetli muhallebisiyle damakta enfes bir tat bırakan gelin tatlısı malzemeleri ve yapılışı merak konusu oldu. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır?

GELİN TATLISI NASIL YAPILIR? GELİN TATLISI MALZEMELERİ VE TARİFİ...

GELİN TATLISI MALZEMELERİ:

Gelin Tatlısı Keki için:

1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
4 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker

Gelin Tatlısı Muhallebisi için:

1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
1 litre süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası

Gelin Tatlısı Kekini ıslatmak için:

2,5 su bardağı süt

Gelin Tatlısının Üzeri için:

Hindistan cevizi

GELİN TATLISI TARİFİ

gelintatlisi

İlk olarak yumurta ve şekeri derin kapta çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra bütün malzemeleri çırpmaya devam edin. Ardından kek karışımını fırın tepsisine alın ve daha önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırında 30 dakika kadar pişirin. Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarıp soğuması için kenara alın.

Bir yandan da muhallebi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın ve ocağa alın. Karışımınız kaynayıp kıvam alana dek karıştırarak pişirin ve hazır olunca ocaktan alın. Muhallebiniz ılıyınca üstüne toz krem şanti ekleyin ve mikser ile beraber çırpın.

2,5 su bardağı soğuk süt ekleyerek kekinizi ıslatın. Üzerine muhallebiyi ekleyin ve düzgün bir şekilde yayın. En son ise tatlınızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayabilirsiniz. Süsleme kısmı da bittikten sonra buzdolabında dinlendirin.


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