Gelincik Tepesine 100 milyonluk yatırım daha

Malatya’da depremzedelere yapılan TOKİ konutları yapım aşaması devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi de depremzedeleri unutmadı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TOKİ Gelincik Tepesi kamulaştırma alanını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a yapmış olduğu ziyarette Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Emlak Daire Başkanı eşlik etti.

“Hızlı bir planlama sürecine girmiş bulunmaktayız”

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Emlak İşleri Daire Başkanı Seyithan Tekin, “24 Ocak 2020 yaşanan depremden sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan AFET Konutları ile birlikte bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile beraber yapılacak olan konutların şehrimize entegrasyonun sağlanması, ulaşım bağlantılarının güçlü bir şekilde kurulması, sosyal donatı alanlarının oluşturulması amacıyla hızlı bir planlama sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu çerçevede kamulaştırma çalışmalarına başladık ve belli bir seviye gelmiş durumdayız. Yolun ihalesinin yapılması ile birlikte kamulaştırma işlemleri sonuçlanmak üzeredir. Burada yaşayacak vatandaşlarımız için güçlü ulaşım ağları oluştuğu, kent entegrasyonunun sağlandığı bir alana kavuşacaktır’ dedi.