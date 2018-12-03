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Gelinim Mutfakta'da acılı annenin anlattıkları yürek dağladı! 'Bebeğim susuzluktan öldü'

Metin Yamaner Metin Yamaner
YAŞAM  | 03.12.2018 20:25 | Son Güncelleme

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.

Gelinim Mutfakta'da acılı annenin anlattıkları yürek dağladı! 'Bebeğim susuzluktan öldü'

Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Aralık Pazartesi yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Ziyafet Hanım'ın anlattığı olay, herkesi şoke etti.

'KIZIM SUSUZLUKTAN ÖLDÜ'
Ziyafet Hanım'ın kız bebeğini kaybetmesi diğer gelin ve kayınvalideleri derinden etkiledi. Ziyafet Hanım, Ebru isimli 9 aylık kızına annesi ve kayınvalidesinin su vermesine izin vermediğini söyledi. Bebeğinin susuzluktan öldüğünü iddia eden Ziyafet Hanım, 'Bir gün zehirli ishal oldu doktora götürdüler. Ben gitmedim kayınvalidem götürdü. Doktor annesi nerede diye sormuş. Neden bu çocuğa bir kaşık su vermemiş demiş. Susuzluktan öldü kızım' dedi.


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