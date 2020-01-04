MAGAZİN
  4. Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Aydan neden ayrıldı? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2020 Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Aydan neden ayrıldı? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2020 Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 01:02 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 430. bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 86. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi ise kura çekimiyle belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2020 Cuma günü birincisi ve elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Aydan neden ayrıldı? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2020 Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 3 Ocak 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 430. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde, en az puanı alan Özden-Burçin Saruhan oldu.

burçin

Ancak Hülya-Aydan Topçu çifti yarışmadan kendi istekleriyle ayrılma kararı aldı. Böylece Gelinim Mutfakta'ya bu hafta Hülya-Aydan Topçu veda etmiş oldu.

aydan3

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 430. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri hafta boyunca en yüksek puanları alan yarışmacılar oldu. Ancak 5 altın bileziğin sahibi ise Aydan oldu.

elif

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KURA SONUCU BELLİ OLDU

Elif Akçam ve Aydan Topçu, Cuma günü eşit puan aldı. Çeyrek altını ise kura sonucunda Elif kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Kuaförüm Sensin'de veda isimler belli oldu!Kuaförüm Sensin'de veda isimler belli oldu!
Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu!Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta gelinim mutfakta kim elendi gelinim mutfakta kim gitti gelinim mutfakta birincisi Gelinim Mutfakta 3 ocak cuma sonuçları gelinim mutfakta hafta birincisi fatih ürek

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 3 Ocak Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'de veda isimler belli oldu!

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak Cuma sonuçları

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu!

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 3 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'de para ödülü kim kazandı?

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 3 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da iddialı isim elendi!

Bergüzar Korel'den hamilelik pozu!

Bergüzar Korel'den hamilelik pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.