Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Aydan neden ayrıldı? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2020 Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 3 Ocak 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 430. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde, en az puanı alan Özden-Burçin Saruhan oldu.

Ancak Hülya-Aydan Topçu çifti yarışmadan kendi istekleriyle ayrılma kararı aldı. Böylece Gelinim Mutfakta'ya bu hafta Hülya-Aydan Topçu veda etmiş oldu.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 430. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri hafta boyunca en yüksek puanları alan yarışmacılar oldu. Ancak 5 altın bileziğin sahibi ise Aydan oldu.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KURA SONUCU BELLİ OLDU

Elif Akçam ve Aydan Topçu, Cuma günü eşit puan aldı. Çeyrek altını ise kura sonucunda Elif kazandı.



