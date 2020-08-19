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Gelinim Mutfakta'da sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 09:23 | Son Güncelleme

Dün yeni sezonuyla ekrana gelmesi beklenen ancak son anda yayın akışından çıkarılan ‘Gelinim Mutfakta’ ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Ürek’le yolların ayrıldığı ve yarışmanın bu yüzden ekrana gelmediği ortaya çıktı.

Gelinim Mutfakta'da sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı ‘Gelinim Mutfakta’da sürpriz bir gelişme yaşandı. 17 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu ile ekrana gelmesi beklenen ancak son anda yayın akışından çıkarılan yarışmada neler olduğu netleşti.

FATİH ÜREK İLE YOLLAR AYRILDI…

Yeni sezonda ‘Gelinim Mutfakta’da Fatih Ürek ile yolları ayırdı. Ürek’in yerine sunuculuğa çok ünlü sürpriz bir ismin gelmesi planlanıyor.

Sunucu değişikliği ile birlikte yarışmanın içeriğinde de yenilikler yapılacak. Öte yandan yarışmayı sunması beklenen sürpriz ismin kim olduğu ise şimdiden merak konusu oldu.

‘YAKINDA’ İBARESİ GELDİ…

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın dün yani 17 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona başlaması bekleniyordu. Ancak son dakika sürpriziyle yarışma yayın akışından çıkarılmış ve sebebi merak konusu olmuştu. İlerleyen saatlerde ise yarışmanın yayınlandığı Kanal D’nin resmi web sitesinde Gelinim Mutfakta 'yakında' ibaresiyle gösterilmeye başlandı.


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