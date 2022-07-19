Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus olacakken hikaye oldu

İngiltere'de nikah törenine yetişmeye çalışan bir gelin, defalarca taksi rezervasyonu yapmaya çalışıp üçten fazla kez reddilince 45 dakika kadar zaman kaybetti. Bir çare bulmak için nedimeleriyle Londra sokaklarında dolaşan genç kadına Marksteen Adamson isimli bir sosyal medya kullanıcısı yardım etti. O eğlenceli anların görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YETİŞTİRDİ

Adamson, şu anda 589.900'den fazla izlenen TikTok gönderisinde olanları anlattı. Gelinliğinle karşıdan karşıya geçen kadını fark ettiğinde bunu kayda almak istediğini söyleyen genç, ona yardım etmek istediğine karar verdi. Gelini ve nedimelerini Land Rover'ıyla gezdirdi ve düğün törenine tam zamanında yetiştirdi.

ÖVGÜLERİ TOPLADI

Seyahat süresince kısa sohbetler ettiler ve her şeyden biraz biraz konuşarak birbrilerini tanıma fırsatı buldular. Bu tesadüf sayesinde yeni dostluklar da kurmayı başardıklarını söyleyen Adamson, paylaşımının altında nezaketiyle övgüleri topladı.



