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Gelirse, Türkiye'nin en pahalı orta saha oyuncusu olacak! Beşiktaş ve Galatasaray'dan N'Golo Kante yarışı...

04.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de N'Golo Kante için transfer savaşı yaşanıyor. Chelsea ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray devreye girdi. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen N'Golo Kante için girişimlere başlayan iki ezeli rakip büyük bir yarış halinde...

Gelirse, Türkiye'nin en pahalı orta saha oyuncusu olacak! Beşiktaş ve Galatasaray'dan N'Golo Kante yarışı...
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Chelsea'dan sezon sonunda ayrılacak N'Golo Kante için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girmiş durumda. İki takım da N'Golo Kante'nin menajeriyle ön görüşme yaptı ve beklemeye geçti. N'Golo Kante'nin şartlarını soran iki ezeli rakip, önümüzdeki sezon N'Golo Kante'yi kadrosunda görmek istiyor.

YALNIZCA 9 MAÇTA OYNAYABİLDİ

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Kante yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 9 maçta forma giyebildi. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Fransız oyuncunun sözleşmesi 1 Haziran'da sona erecek.

100 MİLYON EURO

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Piyasa değeri geçtiğimiz yıllarda 100 milyon euro'ya kadar yükselen 32 yaşındaki Kante'nin kariyerinde yeni bir heyecan aradığı ve iki ezeli takıma da 15 gün içinde geri dönüş yapacağı öğrenildi.


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