Gelirse, Türkiye'nin en pahalı orta saha oyuncusu olacak! Beşiktaş ve Galatasaray'dan N'Golo Kante yarışı...

Chelsea'dan sezon sonunda ayrılacak N'Golo Kante için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girmiş durumda. İki takım da N'Golo Kante'nin menajeriyle ön görüşme yaptı ve beklemeye geçti. N'Golo Kante'nin şartlarını soran iki ezeli rakip, önümüzdeki sezon N'Golo Kante'yi kadrosunda görmek istiyor.

YALNIZCA 9 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Kante yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 9 maçta forma giyebildi. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Fransız oyuncunun sözleşmesi 1 Haziran'da sona erecek.

100 MİLYON EURO

Piyasa değeri geçtiğimiz yıllarda 100 milyon euro'ya kadar yükselen 32 yaşındaki Kante'nin kariyerinde yeni bir heyecan aradığı ve iki ezeli takıma da 15 gün içinde geri dönüş yapacağı öğrenildi.



