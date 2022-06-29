Gelişmiş kötü amaçlı yazılım ToddyCat, üst düzey kuruluşları hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, Samurai Backdoor ve Ninja Trojan olmak üzere iki kötü amaçlı yazılımı kullanarak Microsoft Exchange sunucularına saldıran ToddyCat adlı gelişmiş bir kalıcı tehdit (APT) grubu tarafından yürütülen bir operasyonu tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, operasyon öncelikle Avrupa ve Asya'daki kamu ve askeri kurumları hedef alıyor.

ToddyCat tehdit odağı ilk olarak Aralık 2020'de Kaspersky araştırmacıları tarafından Microsoft Exchange sunucularına bir dizi saldırı gerçekleştirdiğinde tespit edilen, nispeten yeni ve gelişmiş bir APT grubu. ToddyCat, Şubat-Mart 2021'de Avrupa ve Asya'daki kurumları tehlikeye atmak için Microsoft Exchange sunucularındaki ProxyLogon güvenlik açığını kötüye kullanmaya başladığında, Kaspersky grubun aktivitelerinde hızlı bir yükseliş gözlemlendi. Eylül 2021'den itibaren grup dikkatini Asya'daki kamu ve diplomatik kuruluşlardaki masaüstü makinelere kaydırdı. Saldırı tekniklerini sürekli güncelleyen grup, 2022'de de saldırılarına devam ediyor.

Faaliyetleri başlatan ilk bulaşma vektörü belirsiz olsa da araştırmacılar kampanyalarda kullanılan kötü amaçlı yazılımların (malware) kapsamlı bir analizini gerçekleştirdi. ToddyCat, gizliliğini korurken hedeflenen ağlara derinlemesine nüfuz etmek için tasarlanmış iki gelişmiş siber casusluk aracı olan Samurai Backdoor ve Ninja Trojan'ı kullanılıyor.

Modüler bir arka kapı olan Samurai, saldırganın uzaktaki sistemi yönetmesine ve güvenliği ihlal edilmiş ağ içinde yanlamasına hareket etmesine izin veren saldırının son aşama bileşenidir. Bu kötü amaçlı yazılım, talimatlar arasında geçiş yapmak için birden çok kontrol akışı kullanmasıyla öne çıkıyor ve bu durum koddaki eylemlerin sırasını izlemeyi zorlaştırıyor. Ayrıca birden fazla operatörün aynı makinede aynı anda çalışmasına izin veren karmaşık bir iş birliği aracı olan Ninja Trojan adlı başka bir yeni kötü amaçlı yazılımı başlatmak için de kullanılıyor.

Ninja Trojan, saldırganların tespitten kaçınırken uzaktaki sistemleri kontrol etmelerine imkân tanıyan geniş bir komut seti sağlıyor. Bu araç genellikle cihazın hafızasına yükleniyor ve çeşitli yükleyiciler tarafından başlatılıyor. Ninja Trojan, şifrelenmiş veri yükünden yapılandırma parametrelerini alarak işlemi başlatıyor ve güvenliği ihlal edilmiş ağa derinlemesine sızıyor. Kötü amaçlı yazılımın yetenekleri arasında dosya sistemlerini yönetme, ters kabukları başlatma, TCP paketlerini iletme, hatta belirli bir komut kullanılarak belirli zaman dilimlerinde dinamik olarak yapılandırılabilen ağ kontrolünü ele alma özelliği yer alıyor.

- "ToddyCat yüksek teknik becerilere sahip sofistike bir tehdit odağı"

Kötü amaçlı yazılım ayrıca Ninja'nın hedeflenen ağdan uzak komuta ve kontrol sistemlerine doğrudan bağlantı sayısını sınırlamasına izin verebilme gibi özellikleriyle CobaltStrike gibi diğer iyi bilinen unsurlarla benzerlik gösteriyor. Ek olarak HTTP göstergelerini kontrol edebiliyor, HTTP üstbilgisini ve URL yollarını değiştirerek HTTP isteklerindeki kötü niyetli trafiği kamufle ederek meşru görünmesini sağlayabiliyor. Bu yetenekler Ninja Trojan'ın gizliliğini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Giampaolo Dedola, "ToddyCat radarın altında kalarak üst düzey organizasyonlara girebilen, yüksek teknik becerilere sahip sofistike bir tehdit odağıdır. Geçen yıl keşfedilen yükleyicilerin ve saldırıların sayısındaki artışa rağmen, operasyonları ve taktikleri hakkında hala tam bir görüşe sahip değiliz. ToddyCat'in bir diğer dikkate değer özelliği, gelişmiş kötü amaçlı yazılım yeteneklerine odaklanması ki Ninja Trojan adını da bu nedenle aldı. Yani tespit edilmesi ve durdurulması oldukça zor. Bu tür bir tehditle yüzleşmenin en iyi yolu, dahili varlıklar hakkında bilgi sağlayan ve en son tehdit istihbaratıyla güncel kalan çok katmanlı savunmaları kullanmaktır." ifadelerini kullandı.

Bilinen veya bilinmeyen tehdit odaklarının hedefli saldırılarının kurbanı olmamak için Kaspersky araştırmacıları şunları öneriyor:

"SOC ekibinin en güncel tehdit istihbaratına (TI) erişimi sağlanmalıdır. Kaspersky Tehdit İstihbarat Portalı, şirketin TI'si için ortak erişim noktasıdır ve yaklaşık 25 yıldır Kaspersky tarafından toplanan siber saldırı verilerini ve öngörülerini sunmaktadır. Kullanıcıların dosyaları, URL'leri ve IP adreslerini kontrol etmesine olanak tanıyan küratörlü özelliklerine erişim burada ücretsiz olarak mevcuttur. GReAT uzmanları tarafından geliştirilen Kaspersky çevrimiçi eğitimiyle siber güvenlik ekibi en son hedeflenen tehditlerle mücadeleye hazırlanmak için eğitilmelidir. Uç nokta düzeyinde algılama, inceleme ve olayların zamanında düzeltilmesi için Kaspersky Endpoint Detection and Response gibi EDR çözümleri uygulanmalıdır. Temel uç nokta korumasını benimsemenin yanı sıra, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi ağ düzeyindeki gelişmiş tehditleri erken aşamada tespit eden kurumsal düzeyde bir güvenlik çözümü kullanılmalıdır. Birçok hedefli saldırı, kimlik avı veya diğer sosyal mühendislik teknikleriyle başlıyor. Kaspersky Automated Security Awareness Platform aracılığıyla, ekiplere güvenlik farkındalığı eğitimi verilebilir ve pratik beceriler kazandırılabilir."

