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Gemerek Kaymakamı ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’nden DAP’a ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 04.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

Sivas Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Sivas YDO Koordinatörü Sinan Dündar’la birlikte DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir’e ziyarette bulundu.DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, görüşmede 15 ilin bağlı olduğu İdarenin faaliyetlerinden bahsederek, ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet ederken, yetişmiş insan gücünü ve üretimde verimliliği artırma yönünde; tarım ve hayvancılık projeleri ile kültürel ve sosyal projelere destek sağladıklarını söyledi.DAP İdaresi desteklerinin bölge ekonomisi için önemine vurgu yapan Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, desteklenen projelerle söz konusu illerin marka değerinin artacağını ifade etti.

Gemerek Kaymakamı ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’nden DAP’a ziyaret

Sivas Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Sivas YDO Koordinatörü Sinan Dündar’la birlikte DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir’e ziyarette bulundu.
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, görüşmede 15 ilin bağlı olduğu İdarenin faaliyetlerinden bahsederek, ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet ederken, yetişmiş insan gücünü ve üretimde verimliliği artırma yönünde; tarım ve hayvancılık projeleri ile kültürel ve sosyal projelere destek sağladıklarını söyledi.
DAP İdaresi desteklerinin bölge ekonomisi için önemine vurgu yapan Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, desteklenen projelerle söz konusu illerin marka değerinin artacağını ifade etti. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, bölgemiz ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede DAP İdaresi ile işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, konuklarına teşekkür etti. Ziyarette, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan da yer aldı.

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