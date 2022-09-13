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Gemi adamları iaşe bedeli 80 lira oldu

13.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemi adamları iaşe bedeli 80 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemilerdeki gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 48 liradan 80 liraya yükseltildi.

"Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ilgili mevzuat kapsamında, İaşe Bedeli Tespit Kurulunun, 2022 yılı toplantısını 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği, toplantıda 48 lira olarak belirlenen gemi adamlarına ödenecek günlük iaşe bedelinin 11 Mart'tan beri uygulandığı hatırlatıldı.

İaşe Bedeli Tespit Kurulu üyelerinden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun, gıda fiyatlarının artmasından dolayı gemi adamlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için iaşe bedelinde ilave artış talep ettiği kaydedilen kararda, bunun üzerine Kurul'un 6 Eylül'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandığı bildirildi.

İaşe servisi kurulmayan gemilerdeki gemi adamlarına ödenecek 48 lira iaşe bedelinin, 11 Mart'tan bu yana aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı belirtilen kararda, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Kararda, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere, her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 80 lira olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

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