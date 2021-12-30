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Gemide dünyaya gelen kedi, tayfanın yol arkadaşı oldu

30.12.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşımacılık alanında faaliyet gösteren gemide 10 aydır liman liman dolaşan "Lolipop" mürettebatla yemek yiyip onlarla uyuyor - Gemi reisi ve güverte sorumlusu Mahsun Arslan: - "O artık geminin bir tayfası oldu. Yemek ve veteriner ücretleri için aylık 700-800 lira harcadığımız oluyor" - "Hasta bir kedi bulunca onu veterinere götürüyoruz, baktırıyoruz"

GAZİ NOGAY - İstanbul'da bir geminin çalışanları tarafından sahiplenilen "Lolipop" isimli kedi, tayfanın yol arkadaşı oldu.

Deniz taşımacılığı ve nakliyat alanında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait gemide görevli Mahsun Arslan (47) ve Kutbettin Kar (47), Haydarpaşa Limanı'nda bulundukları sırada gemiye gelen kediye su ve yiyecek verdi.

Kedinin hamile olduğunu fark eden Arslan ve Kar, gemiden ayrılmayan hayvanı birkaç gün boyunca beslemeye devam etti. Bir süre sonra doğum yapan kedinin 5 yavrusu oldu.

Anneleriyle birlikte yavrularını da beslemeye başlayan çalışanlar, büyüyen yavrulardan 4'ünü sahiplendirdi, birini de kendilerine arkadaşlık yapması için gemide bıraktı.

"Lolipop" adını verdikleri yavruya gemide yer hazırlayan Arslan ve Kar, tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları kediyle birlikte mesai yapıyor.

Yaklaşık 10 aydır gemide yaşayan ve Türkiye'nin birçok limanını gören "Lolipop" tayfanın yol arkadaşı oldu.

- "O artık geminin bir tayfası oldu"

Gemi reisi ve güverte sorumlusu Arslan, AA muhabirine, Lolipop'a çok alıştıklarını ve tüm gün beraber vakit geçirdiklerini belirterek, "Yemeğini bizimle yiyor, bizimle yatıyor. O artık geminin bir tayfası oldu. Yemek ve veteriner ücretleri için aylık 700-800 lira harcadığımız oluyor." dedi.

Kendilerine yol arkadaşı olan kedinin yanlarından ayrılmadığını, bugüne kadar gemiyle gittikleri Trabzon, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ ve Amasra'yı gördüğünü ifade eden Arslan, "Haydarpaşa başta olmak üzere Türkiye'nin çoğu limanını gördü bizimle birlikte. Yurt dışına gidersek büyük ihtimalle eve götüreceğiz. Biz gelene kadar evde bakacaklar ve gelince yanımıza alacağız." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin denizlerindeki doğal gaz arama faaliyetlerini gerçekleştiren sondaj gemilerinin kule vinçleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bazı parçalarının görev yaptıkları gemiyle taşındığını belirterek, "Lolipop, en son Yavuz Sondaj Gemisi'nin kulelerinin taşınması ile Silivri açıklarındaki doğal gaz depolama alanı kurulmasına yönelik çalışmalara da şahitlik etti." ifadesini kullandı.

- "Onunla beraber canımız sıkılmıyor"

Çok alıştıkları Lolipop'a kendileriyle kalmak istediği sürece bakacaklarını dile getiren Arslan şunları kaydetti:

"Biz zaten hayvanları seviyoruz, severek bakıyoruz. Yanımızda durduğu müddetçe bakarız. Dışarda bir kedi gördüğümüz zaman muhakkak ona kuru mama alıyoruz. Gemiden ayrılamayacak durumda olursak yakındaki bir esnafa mamayı bırakıp kediye vermesini istiyoruz. Hasta bir kedi bulunca onu veterinere götürüyoruz, baktırıyoruz. Çok şükür onlara baktığımızda Allah da bize daha fazla veriyor. Yemekleri de seçerek yiyor. Eskiden kuru mama yemiyordu, balık taze olmayınca yemiyordu. Canlı balık olunca onu da doğrayıp veriyorduk. Yoksa yemiyordu. Biraz nazlı yetişmiş ama ne yapalım o da bizim dostumuz. Onunla beraber canımız sıkılmıyor. Onunla oynuyoruz, günümüz onunla geçiyor."

Mahsun Arslan, Zonguldak'daki Filyos Limanı'nda bulundukları sırada kaybolan Lolipop'u bir gün boyunca aradıklarını belirterek "Limandayken bir kedi Lolipop'u kovalarken denize düşmüş ama bizim haberimiz yoktu. O gün her yeri aradık ama bulamadık. Sonra limanın her yerine fotoğrafını astık, o şekilde aradık. Ertesi gün liman altındaki bir boşlukta sesini duyduk. Hemen oradan alıp gemiye çıkardık, sıcak suyla yıkayıp bakımlarını yaptık. Kayboldu diye çok üzülmüştük." dedi.

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