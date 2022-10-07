Gemide kalp krizi geçiren personelin yardımına Sahil Güvenlik yetişti

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul’dan İtalya’ya giden yolcu gemisinde kalp krizi geçiren Filipin uyruklu mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gemiden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Şarköy ilçesi açıklarından İtalya’ya seyir halinde bulunan İtalya bandıralı "Costa Vanezzi" isimli yolcu gemisinin Filipin uyruklu mürettebatı Richard Adogogon Cartujano (45) kalp krizi geçirdi. Gemi personeli tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Gemiye yanaşan ekipler, Cartujano'ya ilk müdahaleyi yaparak, daha sonra Şarköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradan Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen gemi personeline anjiyo yapıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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