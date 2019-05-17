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Gemide şaşkına çeviren görüntü! Kavga sırasında denize böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 20:21 | Son Güncelleme

Rusya’da limanda bulunan bir yolcu gemisinde 2 kişi kavga etmeye başlarken şahıslardan biri gemiden düştü.

Rusya’nın Vladivostok şehrinde bulunan limanda Vsevolod Sibirtsev isimli gemi yolcuları indirdi. Yolcuların yükünün boşaltılması sırasında güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü yansırken, geminin içerisinde kavga ettiği anlaşılan 2 kişiden 1'inin gemi penceresinden aşağıya düştüğü görüldü. Pencere kenarına tutunmaya çalışan kişi başarılı olamayınca yaklaşık 30 metre yükseklikten gemiyle liman betonu arasına düştü. Geminin motorlarının çalışmaması nedeniyle ölümden kurtulan kişi ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaşama şansının da zor olduğu öğrenildi.

DİĞER YOLCULAR OLAYI AYDINLATTI

Kavga sırasında düşen kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra polis tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntüleri alan polis ekipleri olayı çözmek için gemi personelinin de ifadesini aldı. Gemi personellerinden bazıları olayı görmediğini söylerken bazıları ise kişinin kendisinin düştüğünü ifade etti. Fakat ifadesi alınan bazı yolcular gemi içerisinde bir tartışma olduğunu ve düşme olayının bundan sonra yaşandığını kaydetti. Polis tarafından kavgaya karışan kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın hala sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya gemi kavga

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