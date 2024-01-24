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Gemlikli çocuklar tatilde eğlenceye doyacak

İHA İHA
24.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Gemlik Belediyesi hazırladığı programlarla çocukların eğlenceli bir ara tatil geçirmesi sağlanıyor.

Gemlikli çocuklar tatilde eğlenceye doyacak

2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk bölümü tamamlanırken, çocuklarda karne sevinci yaşadı. Gemlik Belediyesi’nin duyurduğu etkinliklerle bu sevinci ikiye katlanan çocuklar, düzenlenen etkinliklerde eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde, film gösterimleri, tiyatro oyunları, ilizyon gösterileri, sinema, Karagöz ve Hacivat gösterimleri gibi on günü kapsayan etkinliklerde on farklı programla çocuklarla buluşuyor. İki seans halinde düzenlendiği için çocukların rahatlıkla izleyebildiği programlara Gemlikliler yoğun ilgi gösteriyor.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan; Gemlik Belediyesi olarak 7’den 77’ye tüm Gemliklilerin yanında olduklarını ifade ederken, çocukların zorlu bir yarıyıl geçirdiklerini ve bu yapılan etkinliklerle çocukların eğitim öğretimin ikinci dönemine neşeyle başlayacaklarını vurguladı.

İlk üç günü geride bırakan etkinliklerin devam eden programı ise şu şekilde; 25 Ocak Perşembe Yumy Adam Show - Örümcek Adam Show - Konuşan Maymun Çıta,26 Ocak Cuma Çocuk Tiyatrosu Neşeli Dünyam, 29 Ocak Pazartesi Çocuk Tiyatrosu Uzaydan Gelen, 30 Ocak Salı Karagöz ve Hacivat Gösterisi Canlı, 31 Ocak Çarşamba Muhteşem Kedi Maurice Çocuk Sineması, 01 Şubat Perşembe Yetenek Sirkiniz, 02 Şubat Cuma Karagöz ve Hacivat(Gölge) - İlizyon show

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