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Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

29.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bülent T. ve Arıshan B. ile başka bir davada tutuklu yargılanan tutuksuz sanık Ümit K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Özcan Vergili'nin yakınları, tutuksuz sanıklardan Beytullah L. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Müşteki sanık Ümit K, ifadelerini değiştirmeleri için bazı kişilere baskı yaptığı iddiasını reddetti.

Olaydan sonra birilerinin, kendisinden önce savcılığa ifade verdiğini dile getiren Ümit K, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben beyanda bulunduğum sırada farklı beyanların olduğu belirtilmesi üzerine Uğur E, İbrahim E. ve Burak Ö'ye gidip doğruyu söylemelerini istedim. Baskı yaptığım hususu doğru değildir. Bilakis Uğur E, Mehmet Ali O'nun yeğeni olan Ercan O. ile aynı koğuşta kalmıştır. Bu dönemde cezaevinde daha önce baskı ile ifade verdiğini bildiren dilekçe yazmıştır. Maktul kurşun sekmesi sonucu değil, direkt ateş edilmesi neticesinde öldürülmüştür. Olay yerinde patlayan silahlar ortada yoktur."

Bülent T. ve Arıshan B'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım 2020'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından 10 sanık hakkında dava açılmıştı. Tutuklanan 4 sanıktan 2'si önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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