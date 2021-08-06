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Gemlik'te işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

06.08.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik'te işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde eğlence mekanında çıkan tartışmada bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Ali O, Bülent T. ve Serkan U. ile tutuklu müşteki sanık Arıshan B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 6 sanık, maktul Özcan Vergili'nin eşi ve çocukları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Müşteki sanık Arıshan B, olay günü Gemlik'te gittikleri mekanda, Mehmet Ali O. ile sonradan gelen Ümit K. arasında münakaşa yaşandığını, bunun üzerine Ümit K'nin eline bıçak aldığını ifade etti.

Bıçak darbesiyle yaralandığını ve bu sırada çıkan kavgada Özcan Vergili'nin elindeki silahı almaya çalıştığını dile getiren sanık, "Pat' diye ses gelince herkes gibi kendimi dışarı attım. Hastaneye gittim ameliyat oldum. Ertesi gün rahmetlinin vefat ettiğini duydum, gidip teslim oldum." dedi.

Sanık Bülent T. de arkası dönük olduğu sırada tartışma çıktığını, dışarı çıktığında ise bir el silah sesi duyduğunu söyledi. Bülent T, kimseye vurması için sözlü talimat vermediğini savundu.

Sanık Serkan U, gittikleri mekanda Mehmet Ali O'nun Ümit K'ye tokat attığını, yere düşen Ümit K'nin bıçak çekmesi üzerine ise dışarı çıktığını ifade etti. Sonrasında silah sesi duyduğunu aktaran Serkan U, günler sonra kolluk kuvvetlerinin araması üzerine ifade vermek için gittikten sonra tutuklandığını kaydetti.

Sanık Mehmet Ali O. ise mekana gelen ve yıllardır dostlukları olan Ümit K'yi kumar oynamaması için uyardığını, onunla konuşurken başkalarının tartışma çıktığını düşündüğünü ve olayın büyüdüğünü anlattı. Kimseyi azmettirmediğini iddia eden sanık, "Olaydan bir gün sonra Özcan Vergili'nin vurulduğunu öğrendim, şok geçirdim. 8 aydır kullanmadığım bir kelimeden dolayı tutukluyum." diye konuştu.

Tutuksuz müşteki sanık Ümit K. de olay günü Mehmet Ali O. ile aralarında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi sonucu kendisine Arıshan B. tarafından silah çekildiğini ancak Özcan Vergili'nin vurulduğunu anlattı.

Mekana silahsız ve bıçaksız gittiğini söyleyen sanık, saldıranların niyetinin kendisini öldürmek olduğunu, uzun süre oradakilerle mücadele ettiğini ve bu sebeple Vergili'nin hastaneye hemen götürülemediğini iddia etti.

Tutuksuz diğer sanıklar ile bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım 2020'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından 10 sanık hakkında dava açılmıştı.

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