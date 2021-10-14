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Gemlik'te işlenen cinayetle ilgili davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi

14.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik'te işlenen cinayetle ilgili davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Ali O, Bülent T, Serkan U, Arıshan B. ve Ümit K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Özcan Vergili'nin yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmasını yapan müşteki sanık Arıshan B, olay günü tek amacının kavgayı ayırmak olduğunu iddia ederek, "Ailem perişan durumda. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Böyle olacağını bilseydim silaha atlamazdım." dedi.

Serkan U. ise olayda kimseye vurmadığını ileri sürdü.

Ağzından çıkmayan bir söz nedeniyle uzun süredir tutuklu olduğu iddiasında bulunan Mehmet Ali O, sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Bu sebeple cihaz kullandığını dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

Bülent T. de olay günü kavgaya karışmadığını ve söylemediği bir şeyden dolayı tutuklu bulunduğunu öne sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Bazı tanıkların ifadelerine karşı çıkan müşteki sanık Ümit K. ise verdiği ifadelerin doğru olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Ali O. ile Serkan U'nun adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım 2020'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından 10 sanık hakkında dava açılmıştı.

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