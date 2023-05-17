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Gemlik’te kontrolden çıkan tır dere yatağına düştü: 1 ölü

17.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü’nde meydana gelen trafik kazasında kumaş yüklü bir tır devrildi.

Gemlik’te kontrolden çıkan tır dere yatağına düştü: 1 ölü

Bariyerleri aşan tır yaklaşık 60 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada tır sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gemlik serbest bölgesindeki bir fabrikadan yüklediği kumaşlarla İstanbul’a doğru yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü üzerindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Yan yatıp sürüklendi

Yan yatan kumaş yüklü tır sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır yaklaşık 60 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağında paramparça olan tırın sürücüsü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler Eryılmaz’ın cesedini araç içinden çıkardı.

KUMAŞLAR ETRAFA SAÇILDI

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda viyadük üzerine birçok kumaş rulosu savrulurken, hurdaya dönen tırdaki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Kaza sonrasında tır sürücüsü Alişan Eryılmaz’ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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