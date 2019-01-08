TREND

Gemma Atkinson formunu korumak için çok çalışıyor

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 08.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu ve manken Gemma Atkinson, verdiği bir röportajda samimi itiraflarda buldu.

İngiltere’nin sevilen ekran yüzü Gemma Atkinson, özel hayatı ve erkek arkadaşı Gorka Marquez ile ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Gemma Atkinson formunu korumak için çok çalışıyor

How to Stop Being a Loser, Law & Order: UK, Fever ve The Writer gibi yapımlarda boy gösteren İngiliz güzel Gemma Atkinson, verdiği bir röportajda samimi itiraflarda buldu.
Bir süredir Gorka Marquez’le dolu dizgin ilişkisine devam eden Atkinson, tam bir spor aşığı olduğunu söyledi. Eskiden kusursuz fiziği için takıntılı şekilde çalıştığını itiraf eden güzel yıldız, sevgilisi Marquez’in ona ilham verdiğini ve kendine güvenini arttırdığını dile getirdi. 34 yaşındaki aktrist: “34 yaşındayım ve kendimle gurur duyuyorum.” dedi.
Bir yıldır birlikte olan Gemma ve Gorka çifti, bir televizyon şovunda tanışmışlardı. İlişkileri hakkında konuşan Gemma: “O benim her şeyim. Hem en yakın arkadaşım hem de sevgilim.” dedi. Instagram’da bol bol mutluluk pozları veren çift, yoğun iş programlarına rağmen her zaman birbirlerine vakit ayırdıklarını dile getirdi.
Gemma Atkinson’ın adı geçtiğimiz yıllarda ünlü futbolcu Ronaldo ile anılmıştı. Atkinson yaptığı bir açıklamayla, Portekizli futbolcuyla görüşmelerinin ilginç ayrıntılarını basınla paylaşmıştı.
İngiliz pembe dizisi "Emmerdale"in yıldızlarından Gemma Atkinson, Ronaldo’nun Manchester United'da forma giydiği 2007 yılında bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve "İyi bir gece geçirmek için tek fikri 'Sadece Aptallar ve Atlar (Only Fools and Horses)' dizisini izlemekti" şeklinde konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gemma Atkinson Gorka Marquez

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Markette eşekli protestoya ceza!

Markette eşekli protestoya ceza!

Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, hırsızlıktan yakalandı

Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, hırsızlıktan yakalandı

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın Alişan'dan kaçarken düşüyordu

Demet Alişan'dan kaçmaya çalışırken düşüyordu

Özkan Uğur ameliyat oldu

Ameliyat oldu, hasta yatağından paylaştı

İstanbullu Gelin yayın akışından kaldırdı! İstanbullu Gelin ne zaman?

Sevenlerine şok! Yayın akışından kaldırdı!

Hadise'den ayna karşısında dans!

Hadise'den ayna karşısında dans!

Ece Erken: Garson 'Deniz Çakır haklı' dedi

Ece Erken: Garson 'Deniz Çakır haklı' dedi

'Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum' demişti! İrem Derici'den jet yanıt

İrem Derici iddialara yanıt verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.