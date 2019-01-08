İngiltere’nin sevilen ekran yüzü Gemma Atkinson, özel hayatı ve erkek arkadaşı Gorka Marquez ile ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Gemma Atkinson formunu korumak için çok çalışıyor

How to Stop Being a Loser, Law & Order: UK, Fever ve The Writer gibi yapımlarda boy gösteren İngiliz güzel Gemma Atkinson, verdiği bir röportajda samimi itiraflarda buldu.

Bir süredir Gorka Marquez’le dolu dizgin ilişkisine devam eden Atkinson, tam bir spor aşığı olduğunu söyledi. Eskiden kusursuz fiziği için takıntılı şekilde çalıştığını itiraf eden güzel yıldız, sevgilisi Marquez’in ona ilham verdiğini ve kendine güvenini arttırdığını dile getirdi. 34 yaşındaki aktrist: “34 yaşındayım ve kendimle gurur duyuyorum.” dedi.

Bir yıldır birlikte olan Gemma ve Gorka çifti, bir televizyon şovunda tanışmışlardı. İlişkileri hakkında konuşan Gemma: “O benim her şeyim. Hem en yakın arkadaşım hem de sevgilim.” dedi. Instagram’da bol bol mutluluk pozları veren çift, yoğun iş programlarına rağmen her zaman birbirlerine vakit ayırdıklarını dile getirdi.

Gemma Atkinson’ın adı geçtiğimiz yıllarda ünlü futbolcu Ronaldo ile anılmıştı. Atkinson yaptığı bir açıklamayla, Portekizli futbolcuyla görüşmelerinin ilginç ayrıntılarını basınla paylaşmıştı.